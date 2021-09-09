拜登簽令聯邦雇員工須打疫苗 也將要求企業員工接種或每周篩檢

拜登總統今天表示，他將要求所有聯邦政府員工都接種COVID-19疫苗。勞工部也將發布規定，要求聘雇人數超過100人的企業須讓員工接種疫苗或每周篩檢。圖為紐約市公共場所要求看疫苗 卡。（Getty Images）

美國總統拜登 （Joe Biden）今天表示，他要求所有聯邦政府員工都接種COVID-19疫苗 。勞工部 也將發布規定，要求聘雇人數超過100人的企業須讓員工接種疫苗或每周篩檢。

拜登（Joe Biden）今天傍晚在白宮宣布他的最新疫苗接種計劃。拜登稍早也簽署2項行政命令，分別針對聯邦雇員以及與聯邦有生意往來的承包商員工的疫苗接種要求。

除了對疫苗接種訂出新規範外，拜登也表示，將對拒絕戴口罩的搭機乘客處以雙倍的罰款。

拜登在白宮公布的上述新措施，將影響美國約2/3的受雇者。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株快速擴散導致病例激增，美國正採取更為積極且廣泛的措施來讓人民接種疫苗。

拜登說：「我們正處於棘手階段，而且可能維持一段時間。我們可以也將會扭轉COVID-19疫情。」

根據政府高階官員，依據拜登計畫，政府也將要求逾1700萬名醫護人員必須接種疫苗，這些人員的工作地點包括醫院，以及其他參與聯邦醫療保險和補助老殘窮社會計畫的機構。

官員表示，最新疫苗規定將納入約1億名勞工，相當於全美勞工總人數的2/3左右。

但這項計畫可能面臨法律挑戰，並立即引來共和黨的批評。