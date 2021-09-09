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疫情期間風險高 農場、肉品勞工可領600元獎金

編譯林育正／綜合8日電
農場與肉品包裝廠在新冠疫情中受創嚴重，員工更要承受較高的染疫風險；農業部宣布將發給每名員工600元獎金。圖為去年4月位於科羅拉多州的JBS肉品工廠因工人染疫關閉。(Getty Images)
農場與肉品包裝廠在新冠疫情中受創嚴重，員工更要承受較高的染疫風險；農業部宣布將發給每名員工600元獎金。圖為去年4月位於科羅拉多州的JBS肉品工廠因工人染疫關閉。(Getty Images)

農業部(USDA)7日宣布，農場與肉品包裝廠的勞工在新冠肺炎期間承受較高的染疫風險，提供民生所需，每人將獲得聯邦政府600元獎金。

在疫情期間，食品產業員工的染疫風險高於其他行業；也有許多人面臨無薪假，或自掏腰包購買口罩和手套等個人防護裝備；此次農業部動用高達7億元的經費獎勵勞工，農業部長威薩克(Tom Vilsack)表示：「勞工朋友承受極高的個人風險，確保我們有食物填飽肚子。」

聯合農工基金會(United Farm Workers Foundation)執行主任泰富森托瑞斯(Diana Tellefson Torres)也表示：「農場勞工必須在賭上自己的生命安全，以及支持家庭生計之間做出艱難的抉擇。我們收到許多來自農工家屬染疫住院的消息，許多雇主甚至在勞工染疫時沒有提供有薪病假。」

目前約有100萬名勞工具領取獎金的資格，官員表示，勞工並不需要擁有在美合法身分即可領錢；獎金屆時將透過州府單位、部落政府以及非營利組織發放。發放的團體須透過正式申請流程，威薩克也說，農業部尋求與能接觸移民等較難觸及的勞工的團體合作。

食品產業的員工無法遠端工作，染疫比例高於其他行業。6月有報告指出，食品和農業勞工的染疫死亡率居冠。根據中西部調查中心(Midwest Center for Investigative)，至少有260名肉品包裝廠員工染病死亡，超過5萬人染疫。

此外農業部也推出2000萬元的計畫補貼超市員工，不過全美約有300萬名超市員工，金額可能遠遠不夠。目前部分勞工領袖也向國會請命，希望給予第一線勞工更多補助。目前各州各自提供一線工作者補助，德州與佛羅里達州分別給予教師2000元和1000元；佛蒙特州給予一線勞工1200元至2000元不等的補貼。

勞工 農業部 工作

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