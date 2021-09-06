勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

Delta變種病毒繼續在未接種的人群中違成重大疫情。未接種者人數較多的州，疫情不退，造成州內醫院體系瀕於崩潰。圖為俄亥俄州尚彌特郡醫院正在檢測民眾。(美聯社)

極具傳染性的新冠Delta變種病毒株使全國近日新冠肺炎確診量再次暴增，有媒體統計指全國確診人數累積已超過400萬人、病歿超過65萬人，住院人數達10萬人以上；儘管一些災情慘重的南部地區確診人數開始下降，這些地方仍有將近半數人口未接種疫苗 ，當地急診室和加護病房擠滿染疫的患者，連帶影響其他有緊急醫療需求的人。

國家廣播公司(NBC News)最新數據顯示，全國確診累積已達400萬70例，65萬1690人病歿；而全國已接種第一劑新冠疫苗的人數共2億700萬人，完成接種的超過1億7500萬人，但目前全美仍沒有任何一州或屬地完成疫苗接種的比率超過七成。

圖為醫院資源吃緊的愛達荷州醫院加護病房的醫生正在診治新冠病人翻身。該院半數以上的加護病房病人都是未接種的新冠病患。(美聯社)

約翰霍普金斯大學(JHU)的統計也顯示，與今年5月的國殤日和7月的國慶日疫情 和緩的程度相比，這次勞工節假期的確診量成長趨勢儼然有如去年那般嚴重。

疫情較為嚴重的南方州新增案例雖然逐漸下滑，政府仍不敢掉以輕心；堪薩斯州 許多員工都已恢復遠端工作模式，亞利桑納州則有數以千計的學生和老師接受隔離。

除了南部，中西部和中大西洋地區的確診人數也持續上升，加護病房的床位更是一位難求；根據「內科醫學年鑑」7月發表的研究，去年兩波疫情期間，在受創最嚴重的醫院，新冠患者的死亡率幾乎翻倍成長。

上個月堪薩斯州傳出，兩名患需緊急從只有36個病床的地方醫院轉往附設加護病房的大醫院，卻因為遲遲無法等到病床不幸病歿。

堪稱全國疫苗覆蓋率最低的密西西比州，地方醫院也急速地被新冠患者淹沒，醫療系統瀕臨崩潰；該州約300萬人口當中，僅38%的人接種疫苗，而醫護人員對這些未接種疫苗的患者更是極為不滿。

密西西比大學醫學中心急診部醫師芮莎‧莫瑞亞提(Risa Moriarity)就說：「告訴這些患者『你早該接種疫苗』已經沒有意義了，這些人已經病得連話都說不出來。」