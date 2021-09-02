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不是加州 美首位新冠逝者在堪州 78歲婦無旅遊史

不是加州 美首位新冠逝者在堪州 78歲婦無旅遊史

中央社／舊金山2日電
圖為疫情嚴重的加州洛杉磯市內，一家醫院正用氧氣呼吸器搶救新冠病患 。(美聯社)
圖為疫情嚴重的加州洛杉磯市內，一家醫院正用氧氣呼吸器搶救新冠病患 。(美聯社)

誰是美國第一個感染新型冠狀病毒病故者像個謎，美國媒體報導，距離武漢1萬多公里的堪薩斯州一位沒有旅遊史的78歲老婦去年1月9日去世，家屬昨天拿到新版死亡證明，發現死因補登為感染COVID-19。

過去一年多來，查詢美國感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第一位逝者，媒體的報導是住在加州聖荷西的女性陶德（Patricia Dowd），病逝日期為2020年2月6日。

位於美國中西部的堪薩斯州（Kansas）公共衛生部門最近更新早期染疫死亡的資料，基於隱私法，沒有對外公開死者的身分。有家人死亡的佛斯特（Peaches Foster）被告知該州有人的死亡證明新增COVID-19的死因，憑著預感，她決定自己調查。

加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）今天獨家報導，佛斯特1日下午從堪薩斯州托彼卡（Topeka）人口動態統計辦公室拿到她母親死亡證明的新副本，看到COVID出現，解開了她一年多來的懷疑，淚流滿面的她也發現母親的名字布朗（Lovell "Cookie" Brown）被列為美國已知第一位染疫病逝者，逝世時間是2020年1月9日。

在這個星期之前，布朗的家人並不知情，3個月前急診室的醫生已悄悄地把COVID-19添加為布朗的死亡原因之一，這不僅修改一個人的死亡證明，同時改寫新型冠狀病毒抵達美國的時間表。

布朗的原始死亡證明記載著中風和慢性肺病身亡，今年5月補登「染疫」，並列入美國疾病管制暨預防中心（CDC）的官方死亡紀錄中。醫生回溯修正一年半前逝者的死亡原因並不尋常，基於什麼證據如此修改，布朗的家人沒有從醫院或州政府官員得到確切的說明。

「她沒有旅行，就在家和看醫生」，家人回憶布朗生前最後幾個月，主要是定期治療糖尿病、慢性阻塞性肺疾病（COPD），以及對幾年前罹患肺癌後的回診追蹤。

布朗去世前幾周出現嚴重頭痛、乾咳、發燒、腹瀉和身體疼痛的症狀，甚至無法坐立，並抱怨「吃什麼都沒味道」，這些都是現在已知的新型冠狀病毒染疫症狀。被送進當地醫院的加護病房住了一星期後，布朗生命告終，家人圍繞在旁。那是去年1月初，世界衛生組織（WHO）剛通報中國爆發新型冠狀病毒疫情。

佛斯特說，她媽媽病故10個月後，阿姨和姨丈也染疫身亡。新的死亡證明解開她母親死因之謎，但並沒有辦法挽回母親的生命。

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