疫情額外失業福利 9月6日終止 「立法本意在救急」

聯邦政府在疫情期間發放的失業額外補助下月到期，財政部長及勞工部長都表示不會再延。圖為維吉尼亞州一家商店門上貼著徵人啟事。(美聯社)

財政部長葉倫(Janet Yellen)及勞工部 長偉殊(Marty Walsh)表示，為因應新冠疫情 而發放的失業額外福利 ，即便因Delta新冠病毒變種而致疫情復熾，也將按原計畫在9月6日終止；但兩位部長指出，拜登總統認為疫情曝露當前失業救濟系統有嚴重問題，國會復會後應立法解決。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)19日報導，依拜登「美國救援法案」(American Rescue Plan)法案，因疫情而提供失業者每周額外300元津貼，還有提供福利給原本不夠資格收受傳統失業福利人士、長期失業者的專案，都將按計畫在9月6日屆期失效。

葉倫及偉殊致函給參院財政委員會及眾院歲出入委員會兩會主席表示，立法提供這些福利，本意就在救急，因此加發的每周300元額外福利屆期停發「很合適」。

兩位部長稱讚7月失業率已降到5.4%，經濟體創造出400多萬個就業機會，前三個月平均月增83萬2000個；雖說有很多工作猶待努力，但是「拜我國人民的堅忍、才智所賜，政府又執行救援法案讓經濟復甦，全國正返回工作崗位。」

但葉倫及偉殊也承認，Delta變種引發短期艱困挑戰，有些州失業工人繼續領取額外失業福利，應該「很明智」；由美國救援法案提供的3500億元資金，可撥用一些給州級、地方級政府進行救助。

財政及勞工兩部部長聯名信件另指出，勞工部即將宣布，額外撥出4700萬元新補貼金，為民眾提供再就業服務。

首度申請失業濟助件數上周已降到疫情爆發以來最低；最新數據指出，當周首度申請失業濟助為34萬8000件；四周移動平均失業人數，在上周也降到37萬7750人，是2020年3月14日以來最低。另外，無資格申請傳統失業補助的零工工人、自雇者而申請「疫情失業濟助」的人數，上周為10萬9000人。