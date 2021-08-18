德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗

CDC於18日宣布，9月20日起，已接種輝瑞或莫德納疫苗的民眾，在距離打了第二劑疫苗後的八個月，將可再打一劑補強針。（美聯社）

德州 蓋文斯頓(Galveston)一對夫妻、42歲的莉狄亞和49歲的勞倫斯‧羅德里茲(Lydia and Lawrence Rodriguez)自認平時身體健康，懷疑新冠肺炎疫苗 的效力，且排斥接種，幾周前他們的孩子從夏令營回來後全家人陸續染疫；勞倫斯最終不敵病魔，而莉狄亞則是在臨終前掛著呼吸器許下她的遺願：要四個學齡大的孩子盡快接種新冠疫苗。

華盛頓郵報 (WP)報導，莉狄亞的表親朵提‧瓊斯(Dottie Jones)透露，羅德里茲夫婦連一劑疫苗也未接種，雖然確診後他們立刻轉念、要求接種疫苗，但為時已晚；夫妻倆已結褵21年，他們在加護病房的床位也只間隔了幾呎的距離；在勞倫斯去世兩周後，莉狄亞16日也在生日前兩天不幸病逝。

CDC於18日宣布，9月20日起，已接種輝瑞或莫德納疫苗的民眾，在距離打了第二劑疫苗後的八個月，將可再打一劑補強針。（美聯社）

作為新生兒護士，瓊斯看過太多家人感染後將病毒傳染給小孩、以及病症嚴重的程度，她也曾千叮萬囑要莉狄亞接種疫苗，但莉狄亞的沉默說明了一切；「她從來就不相信疫苗，她認為她可以戰勝病魔，」瓊斯說：「我知道她永遠不會去打疫苗，我一直都很擔心。」

羅德里茲家中四個小孩，有三人已超過12歲、符合疫苗接種資格，卻都沒有人為他們預約接種；今年7月除了勞倫斯，一家人從基督教會的夏令營回來後，瓊斯的噩夢終於發生。

染疫期間羅德里茲一家都未透露他們生病的消息，直到7月12日莉狄亞開始出現呼吸急促的病症，勞倫斯立刻載著她就醫；莉狄亞抵達後就隨即被送進加護病房，勞倫斯也被安排住院治療。

與此同時，四個孩子們都待在家中隔離，所幸只有年紀最小的女兒出現輕微病症，其他三人都是無症狀者。

原以為勞倫斯的病情逐漸好轉，幾天後卻又急速惡化、被送進加護病房；當時莉狄亞的臉已經被氧氣罩蓋住，孩子們無法探視父母，只能隔著話筒為母親吟唱詩歌；瓊斯告訴夫妻倆：「我們都在為你們祈禱。」

不過再多的祈禱也阻止不了悲劇的發生，18日是莉狄亞43歲生日，孩子們依約遵循了父母的遺願都已預約接種疫苗，11歲的小女兒也會在符合資格後安排接種。