美國疫情難解？紐時：Delta病毒「改變了一切」

自美國開始接種新冠疫苗以來，衛生官員就表示完成接種疫苗的人不太可能被感染或患上嚴重疾病、甚至死亡，但來自7個州的初步數據暗示，7月Delta病毒株的到來可能「改變了一切」。(美聯社)

自美國 開始接種新冠疫苗 以來，衛生官員就表示完成接種疫苗的人不太可能被感染或患上嚴重疾病、甚至死亡，但來自7個州的初步數據暗示，7月Delta病毒株的到來可能「改變了一切」。

根據「紐約時報」收集的數據顯示，在其中6個州中，接種疫苗者的突破性感染至少佔新診斷病例的五分之一，並且在住院和死亡總數中所佔的百分比高於之前在所有州中觀察到的，然而疫苗仍具有強大的保護作用，正如聯邦衛生官員經常所說的那樣，這仍然是「未接種疫苗的流行病」。

這7個州、包括加州 、科羅拉多州、麻州、俄勒岡州、猶他州、佛蒙特州和維吉尼亞州皆接受檢查，大多數對突破性感染的分析都包括截至6月底收集的數據。根據累計數字，CDC公共衛生專家得出的結論是「突破性感染極為罕見，接種疫苗的人極不可能患重病」。

各州的數據確實證實，接種疫苗的人患重病或死於新冠的可能性要小得多。例如在加州截至8月8日，1615例突破性感染者住院治療，僅佔近2200萬完全免疫居民的0.007%，而突破性感染死亡的比例甚至更小，但在其中6個州，最近幾周突破性感染佔記錄病例的18%至28%。

絕大多數因新冠肺炎住院、且接種疫苗的人可能是老年人或其他免疫系統較弱的人。 CDC的數據顯示74%的突破性病例發生在65歲或65歲以上的成年人中。這些數據表明，新冠併發症風險較高的人、以及與該群體中的某個人住在一起的任何人「確實需要認真考慮他們現在正在承擔的風險」，同時也強調為所有療養院居民和工作人員接種疫苗的緊迫性。

一些科學家指出，雖然疫苗非常有效，但人們應該比今年夏天早些時候更加謹慎，包括在公共室內空間戴口罩等。隨著更多接種疫苗的人遵守，病例和住院的發生率可能會下降。與此同時，突破性感染的趨勢如果持續存在，可能會加劇圍繞加強疫苗的爭論。

來自以色列和少數研究的數據表明，某些群體在最初幾個月後對病毒的免疫力可能會減弱，可能需要補充加強疫苗。最近的一項調查則指出「在接種疫苗的美國人中、72%的65歲以上族群已經表示他們想要加強疫苗」。