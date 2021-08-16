31年來首見 美GDP成長比中國快 反映不同防疫思維影響

美國經濟第二季成長率比中國快。(路透)

由於採取不同的抗疫作為，中美經濟成長率有了截然不同的表現。美國 第二季的國內生產毛額（GDP）比一年前成長12.2%，優於中國 的7.9% 。

許多經濟學家表示，至少在接下來的幾季，美國的優勢會持續下去。這將是至少1990年以來，美國經濟成長首見持續超越中國。

短期來看，這種逆轉反映了兩國對抗疫的不同反應。新冠病毒一開始在中國傳播時，領導人迅速在疫情 震央的武漢和其他地區實施隔離，中國2020年第1季GDP比一年前下降6.7%，美國則小幅增長。

中國的積極反應，最初使得成長率迅速恢復到比美國快，後者稍後面臨疫情帶來的經濟衝擊，但大致避免強制性的隔離。

雖然美國經濟花了比中國更久的時間才恢復正常，美國為復甦注入了更多資源。靠疫苗接種、大規模財政刺激和接近零的利率，共同推動美國GDP增長超車中國。但中美對Dela變種病毒的反應有可能再次嚴重影響其成長前景。

政府援助協助美國家庭積累下2.6兆美元，穆迪分析公司（Moody's Analytics）稱之為超額家庭儲蓄──遠遠超過疫情之前的預期，幾乎是中國家庭的七倍。

穆迪預測，從2021年第二季開始，美國GDP成長率將連五季超越中國。研究機構Capital Economics和牛津經濟研究院（Oxford Economics）也看到類似的趨勢，但他們認為只持續三季。

Matthews Asia中國問題專家Andy Rothman將成長率的此消彼長，視為短暫現象，中國仍走在終將成為全球最大經濟體的道路上。

中國自從1970年開放經濟以來，一直在縮短和美國的GDP差距。牛津經濟研究院預估中國2030年超越美國；穆迪則估計2038年發生交叉。推估時間的差異太大說明計算並不精確。

誰是全球第一大經濟體不只是吹牛的權力，它會有引領全球商業和消費潮流的實力，也會有更多資源在海外投入技術和重要項目。近期的成長率逆轉在一定程度上延遲了中國未來的經濟優勢。