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沒打疫苗真要命 佛州教會10天內痛失6成員

編譯陳韻涵柯立偉／綜合9日電
佛州傑克斯維爾市的「影響教會」10天內痛失六名未打疫苗的成員。(取自Impact Church網站)
佛州傑克斯維爾市的「影響教會」10天內痛失六名未打疫苗的成員。(取自Impact Church網站)

佛羅里達州是全美受Delta新冠變種病毒影響最嚴重的一州，傑克斯維爾市(Jacksonville)影響教會(Impact Church)10天內痛失六名未打疫苗的成員，其中最年輕死者年僅24歲；該教會另有至少15人染疫住院，教會牧師戴維斯(George Davis)一改過去反對疫苗的立場，舉辦打疫苗活動並鼓勵教友接種。

另外，對疫苗改觀的還有曾罵病毒專家佛奇(Anthony Fauci)為「說謊怪胎」的右翼電台主播佛瑞爾(Dick Farrel)，他染新冠臨終前改變反疫苗立場，可惜為時已晚。

戴維斯指出，教會中有六名教友憑自由意志，選擇不戴口罩、不打疫苗，結果染疫死亡，其中四人未滿35歲且無任何病史；另估計有15到20名教友染疫住院，十人在家隔離。

圖為新墨西哥大學學生5月接種疫苗。(美聯社)
圖為新墨西哥大學學生5月接種疫苗。(美聯社)

他說：「他們的死本來可以避免，若他們打過疫苗，現在就還會在這裡。」

戴維斯表示：「疫苗是上帝指引科學家對抗病毒的餽贈」，疾呼教友接種疫苗。

他解釋，教區中約75%教友是非裔，長期不信任政府，即便在教會前面設置接種站，也會因為是由政府設置而遭民眾無聲杯葛。

戴維斯日前推文說明教會8日舉辦另一場打疫苗活動的原因，盼挽救教友性命，「我厭倦了呼喊並埋葬我們所愛的人」，「請把政治和宗教遊戲帶往他處」。

這是該教會自3月以來第二場疫苗活動，當地媒體報導，首次活動有800人接種第一劑疫苗。

國家廣播公司新聞網(NBC News)統計，佛州約49.6%居民完成接種，落後加州(53.5%)和紐約州(57.8%)。

知名反疫苗人士還有4日染疫去世的右翼有線電視台「新聞極限」(Newsmax)主播佛瑞爾，享壽65歲。

佛瑞爾生前秉持強烈極左派立場，極力反對疫苗接種，抨擊拜登政府的首席醫療顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇為貪戀權力的「說謊怪胎」(lying freak)。

然而，佛瑞爾染疫住院後改變對疫苗的立場。

他的好友艾咪‧萊赫‧黑爾(Amy Leigh Hair)在臉書上悼念故友時寫道：「他傳簡訊告訴我，接種疫苗、新冠病毒不是開玩笑，他說『但願我接種疫苗』。」

疫苗 佛奇 紐約州

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