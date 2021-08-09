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商家恢復口罩令 部分要求打過疫苗才能光顧

中央社／紐約8日電
多數民眾戴著口罩在紐約街頭走動。(路透)
多數民眾戴著口罩在紐約街頭走動。(路透)

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例攀升，從麥當勞到地方瑜伽工作室等大小企業都在恢復實施口罩強制令，各地酒吧、健身房和餐廳也要求顧客必須接種過疫苗才能入內。

經過一個大致不須佩戴口罩的夏天，沒人想看到口罩政策「倒退嚕」，而之所以要恢復佩戴口罩，是因為Delta病毒變異株迅速擴散，以及美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布的新指引。但業主和員工表示，他們會竭盡所能維持開門營業，不會減緩前幾個月的經濟增長。

美聯社報導，路易斯安那州紐奧良（New Orleans）漢堡店「牛鈴」（Cowbell）主廚兼業主梅伊（Brack May）表示：「我們已經經歷過去年暫停內用的最糟的挑戰，就讓我們引領潮流吧。」

梅伊近日開始要求內用客人出示疫苗接種證明。他表示，他想保護被要求接種疫苗，家中又有幼童的員工，以及他的鄰居。他的鄰居近日有音樂家染疫。

梅伊預料，他店內要求接種疫苗的規定最終將成為家常便飯。紐約市下個月將開始要求進入餐廳、健身房和戲院必須先接種疫苗。

但目前顧客更有可能碰上口罩強制令的規範。CDC今年5月間針對已完整接種疫苗者解除口罩佩戴建議後，7月底政策翻轉，建議在高度傳染地區的民眾，不論是已接種疫苗和尚未接種疫苗者都佩戴口罩。

不過，並非所有企業都支持口罩強制令，加州亨丁敦海灘（Huntington Beach）餐廳Basilico's Pasta e Vino就公開在社群媒體上反對口罩令，店門口甚至貼告示，要求顧客必須證明沒有接種疫苗才能入內。

部分員工也不希望恢復口罩令。

休士頓一名雜貨店員工W.（Dru W.）表示，他幾個月前已經完整接種疫苗，也享受疫苗給予他不用佩戴口罩的自由，他表示，周遭鮮有店家實施新的CDC指引，他自己也不會遵循。他不敢使用全名，因為怕在工作時被報復。

他說：「我打兩劑疫苗，又經歷這麼極端的副作用，不是為了被告知要回到疫情期間的情況。」

疫苗 口罩 CDC

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