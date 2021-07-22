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「熱點州」疫情惡化 華大估11月前 再奪命5萬

編譯季晶晶／綜合外電
美熱點州疫情可能惡化，預測11月前還會有5萬人喪命。（路透）
美熱點州疫情可能惡化，預測11月前還會有5萬人喪命。（路透）

彭博資訊報導，隨Delta新冠變種病毒蔓延，美國有一些州最近病例激增，沒有減弱跡象。

綜合美國疾病管制中心（CDC）的預測，全美新增病例在截至8月14日的一周，可能會升至30萬6909例，比上周增加39%。

一些感染率最高的州預計病例將飆升。佛羅里達州的感染率預計升到每周6萬2744例，超過該州冬季高峰期的一半。密蘇里州的趨勢也類似，該州州長本周宣布一項鼓勵疫苗接種的新計畫。

數字反映疫情令人擔憂走向，更具傳染力的變種病毒在美國未接種疫苗的人群中傳播。檢測和口罩使用正在下降，而感染者更年輕。

美國染疫死亡人數已經超過60萬。華盛頓大學健康指標與評估研究所估計，7月12日至11月1日之間可能還會有5萬人喪命，使預測的死亡總數達到約65.3萬。根據7月14日的一份簡報，該所依然不認為美國會出現英國那樣的「指數級成長」，因為美國前期感染率更高，且接種更有效的mRNA疫苗的人數更多。

住院人數正從疫情期低位水平攀升，但依舊遠低於1月峰值，因為老年人和最脆弱族群得到更好的保護。在截至7月19日的一周中，美國報告日均住院人數為3521人，比前一周增加32%。

全國而言，美國報告7天平均感染率為每10萬人約79例，是5月中旬以來的最高。過去一周至少1662人死亡。

與此同時，疫苗接種速度明顯放緩。根據彭博疫苗追蹤數據，上周美國日均接種51萬8965劑，遠遠不如4月日均接種超過300萬劑。按照目前的速度，還需要九個月才能覆蓋75%的人口。

美國 疫苗 變種病毒

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