國際旅行升溫 換護照恐怕要等超過4個月

國際旅行回溫，申請換新護照卻需等上四個月，甚至更長的時間。(美聯社)

國際旅行回溫，申請換新護照卻需四個月甚至更長時間，這不光是國務院 審核耗時，郵遞延誤也是原因。

急於出國的人在網路上到處找突破秘方，甚至到別州接受面談，在供需失衡的「拿到護照」市場，出讓面談機會的「行業」也應運而生。

新冠疫情 襲美前，速件兩三個禮拜就搞定，普通件六到八周也拿的到，如今，快速處理案要12周，普通案件長達18周才拿得到；國務院說，其中郵遞時間就占了六周。

休士頓地區高中數學老師美格‧特雷荷(Meg Trejo)5月初寄出自己和先生的護照申請書，以為速件最慢八周就可完成，7月中預定到墨西哥坎昆度假；7月初，她還沒收到護照，開始擔心，打電話詢問一直打不通，好不容易接通了，希望加速處理，也不知是否有效；上網查，進度仍維持在5月7日「收到」狀態。

她說她明白國務院員工都忙翻天，人手又不足，其他申請護照的人或許出國理由更急迫，不像她們只想出去透透氣。

國務院裁減員工的理由是，疫情期間業務減少，人員還來不及回補，處理護照和簽證申請的案件卻急速增加。

國務院官員說，雖然各地辦事處員工已恢復上班，面談通常限於生死攸關的緊急事故，因此72小時後就要出國的非緊要案件，面談的機會很少。

因應疫情，國務院鼓勵民眾盡量郵件寄送申請書，但是郵遞業，尤其是美國郵政 總局也有營運問題，導致郵件送抵各地處理中心也遭到延誤。

郵局發言人金柏莉‧弗若姆(Kimberly Frum)不服氣國務院把郵遞時間列為六周，「我們不清楚這個時間框架，國務院怎麼確定的。」不過，她說，國務院處理一般案件和急件的時間確實都拉長了。

她說，郵局前半年收到的護照申辦件數350萬，比2019年同期多出30萬；國務院表示，會和郵局共同找出「郵遞延誤」原因，提出解決辦法。