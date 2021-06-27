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丹佛機場 旅客咬傷2安檢員恐遭求償

編譯柯立偉／綜合26日電
乘客在機場攻擊安檢員的事件頻傳，甚至還有安檢員被咬傷；運輸安全局除了嚴罰肇事者外，更訓練員工自我防衛。(美聯社)
乘客在機場攻擊安檢員的事件頻傳，甚至還有安檢員被咬傷；運輸安全局除了嚴罰肇事者外，更訓練員工自我防衛。(美聯社)

聯邦運輸安全局(TSA)發布聲明指出，丹佛機場有兩名TSA的職員在執行安檢時被旅客咬傷，呼籲乘客在機場排隊安檢時，務必「保持冷靜並尊重職員」；TSA正在調查該起事件，這名傷人的旅客可能面臨民事求償。

除了丹佛機場外，本月初在肯塔基州的路易維爾(Louisville)也發生旅客為闖禁區，而攻擊TSA員工的事件；該名旅客除將面臨肯塔基州對他提出非法入侵、拒捕、傷害等六項刑事控罪外，也和24日在丹佛機場襲擊TSA職員的那名旅客一樣，將會被TSA裁罰至少1萬3910元。

TSA表示，從疫情爆發、強制搭機旅客戴口罩的政策實施以後，已經調查了旅客與TSA職員間至少1700起關於戴口罩的爭執，其中有69起案件甚至涉及肢體衝突；TSA聲明中指出，這些乘客會延誤飛機起降時刻，導致全國交通狀況受影響。

TSA說：「會與各大機場、航空公司以及聯邦航空管理局(FAA)合作，共同杜絕旅客無理取鬧的行為。除了提出刑事指控外，也會請求民事賠償，並裁處最高金額的行政罰鍰。」

由於聯邦疾病管制中心(CDC)宣布完全接種疫苗的人在大多數場合不必戴口罩，造成許多人不願意配合在公共交通工具上仍須戴口罩的規定；根據FAA的統計，今年半年以來就已經有至少3000起不願意戴口罩而大鬧飛機或機場的案件，比起去年的183起及前年的146起大幅飆增。

為了保護員工不因旅客攻擊受傷，TSA代理局長拉喬伊(Darby LaJoye)宣布7月開始，對員工施以自我防衛訓練(Crew Member Self-Defense，CMSD)；他說：「我們希望員工永遠也不要用上這些防衛技巧，但是當有安全事件發生時，必須有能力自保並保護其他旅客。」

機場 口罩 肯塔基州

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