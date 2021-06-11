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聯邦額外失業福利 25州提前喊卡 全是共和黨主政的州

編譯陳韻涵／綜合10日電
25個共和黨領導的州政府，決定退出聯邦額外失業福利計畫， 因為認為額外失業福利促使許多民眾賴在家裡，企業難以招募職員。圖為賓州一家工廠的招聘廣告。(美聯社)
25個共和黨領導的州政府，決定退出聯邦額外失業福利計畫， 因為認為額外失業福利促使許多民眾賴在家裡，企業難以招募職員。圖為賓州一家工廠的招聘廣告。(美聯社)

25個共和黨主政的州政府，最快將在本周退出聯邦額外失業福利計畫，第一批的四個州(阿拉斯加州、愛阿華州、密西西比州，以及密蘇里州)已確定在12日退出計畫，比聯邦訂定的截止期限提前三個月，另有數州將在即日起到7月10日先後退出。

求職網站Glassdoor首席經濟學家趙丹尼(Daniel Zhao，音譯)表示，各州政府的決定，共計約影響390萬人。

這25個州全都由共和黨州長領導，他們宣稱額外失業福利促使許多州民賴在家裡，企業難以招募職員。

反對提前結束失業補助計畫的批評人士表示，與疫情相關的因素，如持續存在的健康風險、育兒責任和提早退休等，也是勞工短缺的更大原因；不成熟的提前結束失業補助，可能影響經濟復甦。

大多數州退出所有衍生自「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)的聯邦計畫，包括每周額外的300元補助、疫情失業補助(Pandemic Unemployment Assistance，簡稱PUA)，以及疫情緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation，簡稱PEUC)。PUA針對自營業者和零工經濟從業人員(gig worker，或稱斜槓勞工)，這群人通常不符合州政府的補助標準；PEUC則針對長期失業者。

阿拉斯加州、亞利桑納州、佛州和俄亥俄州只會結束發放每周300元的補助，維持其他計畫。

另有多州提供回歸職場的獎勵金，最高可獲得2000元，惟有附帶條件限制，旨在取代額外失業津貼。

這25個準備提前結束計畫的州分別是，阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑納、阿肯色、佛州、喬治亞、愛達荷、印第安納、愛阿華、馬里蘭、密西西比、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布夏、北達科他、俄亥俄、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、田納西、德州、猶他、西維吉尼亞和懷俄明州。

阿拉斯加州 疫情 佛州

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