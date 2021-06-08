避疫多了時間陪女兒 美食頻道明星葉茉莉分享食譜

身為華裔、猶太裔混血兒的美食頻道主持人兼美食部落客葉茉莉，擅長把個人喜愛的食材融入傳統中國菜或猶太烹飪。(美聯社)

2020年春季，美食 頻道(Food Network)「女孩的農場日誌」(Girl Meets Farm)主持人兼美食部落客葉茉莉(Molly Yeh)積極準備女兒周歲生日派對，利用甜菜汁、紅蘿蔔汁搭配藍莓、薄荷等食材，嘗試做出擁有四層不同顏色的彩虹蛋糕，但新冠疫情 爆發卻讓她長達半年的籌備宣告泡湯。

疫情開始以來，32歲的葉茉莉日常生活充滿著居家避疫期間挫折與疏離感，卻有著女兒博妮(Bernie)成長過程許多第一次的寶貴經驗。一年多來讓葉茉莉持續保持動力的靈感啟發就是美食，例如她最愛的中東芝麻醬塔希尼(tahini)。身為華裔、猶太裔混血兒的葉茉莉，擅長把個人喜愛的食材融入傳統中國菜或猶太烹飪。

美食頻道主持人兼美食部落客葉茉莉，為女兒周歲生日派對做出擁有四層不同顏色的彩虹蛋糕。(美聯社)

與丈夫、女兒住在明尼蘇達州與北達科塔州交界的一座甜菜農場的葉茉莉說：「食物如今有了不一樣的意涵，不只因為有了孩子，還有疫情的因素。」

葉茉莉一家三口從來不上館子，很少叫外賣，三餐都是在家動手料理。葉茉莉在乏味的烹飪過程及做不完的家事當中，欣喜見證女兒成長過程的重大里程碑。她也開始準備下一本即將出刊的食譜新書「蛋在哪裡呢」(Where The Eggs Are)。

她在參加南灘美酒及美食節(South Beach Wine and Food Festival)時接受美聯社訪問表示，就在可怕的疫情蔓延之際，還是有許多珍貴時刻出現，「想像這是你第一次聞到香味，嘗到剛出爐的麵包，也是你第一次烤餅乾」。

形容自己從小在廚房長大的葉茉莉說，許多菜餚小時候都跟著母親從頭開始完成過。她表示，各種習慣及規律讓她獲得安全感，有助於在疫情期間面對生活。

疫情期間，廚房成了葉茉莉的校外教學場地，也成了實驗室。透過自製義大利 麵與自製披薩，她與家人假裝正在義大利佛羅倫斯( Florence)旅行，帶著充氣式獨腳獸玩具從家裡附近山丘滑下，幻想著在阿爾卑斯山一日遊。博妮睡午覺時，葉茉莉為自己安排椰子浴與面膜，享受在溫泉浴場般悠閒閱讀的時光。