全美300萬學生因疫失學 低收入少數族裔衝擊最大

全美約有300萬學生在疫情期間失學，無論遠距上課或進教室上課都未參加，其中極高比率的學生是出身低收入的少數族裔家庭的孩子。圖為加州一年級學生返校上課第一天，鼓掌準備聽老師講話。(美聯社)

「紐約時報 」報導，新冠疫情 打亂學生就學，為二次大戰以來最嚴重；據估計，全美約有300萬學生在疫情期間失學，無論遠距上課或進教室上課都未參加，其中極高比率的學生是出身低收入 的少數族裔家庭的孩子，包括非洲裔、拉丁裔及原住民。

至於學生無法在疫情期間維持學習的背後原因，報導指出，包括家裡網路設備不佳、需要幫忙做家事或照顧兄弟、姊妹；許多失學學生居無定所，或來自英語非母語的家庭；某些學生則因父母在外地工作，遠距上課時缺乏家長監督，學習因此鬆懈。

沒網路 他只能用媽媽手機上課

住在密西西比州克拉斯戴爾(Clarksdale)的婦人柯曼(Precious Coleman)，工作是賭場大夜班保全，下班時間是早上9時，由於出租公寓沒有網路，她的11歲兒子喬登(Jordyn)只能等待母親回家後，才能用她的手機遠距上課。

但他卻因此固定錯過最早的兩堂課，到了第六節課時，他常常已趴著睡著；喬登成績嚴重落後、網路上課缺席率高，已被學校列為瀕臨失學的危險名單。

學校出缺席統計顯示，喬登從2020年9月開學以來，總共缺席超過三周。學校曾派員家庭訪問，也傳簡訊通知柯曼喬登成績嚴重落後，但喬登的出席狀況卻未改善，成績也無法提升。

柯曼說，遠距上課的條件限制，是兒子學習不佳的主因；她表示，負擔不起在家裡使用無線網路(Wi-Fi)。

遠距上課 凸顯科技資源不均問題

紐時指出，喬登的個案除凸顯科技資源不均等問題，也反映勞工階級家庭在疫情期間為顧及三餐溫飽而面臨的困難；結合到校上課與遠距上課的「混合學習」(Hybrid Learning)模式，其實無法讓家裡條件不好的學生保持學習，在喬登身上更可以明顯看出。