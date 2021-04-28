佛州反疫苗私校 拒聘打新冠疫苗老師

森特納小學由反疫苗人士森特納(左二)創辦。(美聯社)

佛羅里達州一所由反疫苗 人士設立的私立學校警告老師和員工不要接種新冠疫苗，同時也不雇用打了疫苗的人。

位於邁阿密的森特納小學(Centner Academy)26日向家長說明兩個校區的新政策，適用幼兒園到八年級約300名學生；已接種疫苗的老師或工作人員須繼續向校方報告，並與學生隔離。

私校聯合創辦人麗拉‧森特納(Leila Centner)上周寫信給員工，要求未接種疫苗的人等到學年結束再接種，還建議繼續推遲。

森特納27日更在給媒體的聲明中說，未打疫苗的婦女光站在接種疫苗者附近就可能流產或出現其他生殖問題。

紐約大學 朗格尼醫學中心(NYU Langone)婦科醫師西拉茲安(Taraneh Shirazian)說，站在別人旁邊，(病毐)不會從這人傳給另一人，這種誤解會造成很大傷害。

佛羅里達教育局 (The Florida Department of Education)未立即回應。

佛羅里達國際大學醫學院傳染病專家艾琳‧馬蒂(Aileen Marty)說，無證據表明未接種疫苗的人會因接觸接種疫苗者而面臨風險。

森特納和丈夫從紐約搬到邁阿密後，2019年創辦私校， 該校網站上提倡疫苗自由，並在佛州要求學生協助家長選擇不打疫苗。

本月稍早，森特納批評疾病防治中心防疫措施，聲稱學校去年9月重新開放來就未依循指導方針；她參加共和黨候選人「健康與自由」集會時說，該校未強迫學生戴口罩。