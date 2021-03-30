我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

「關」了1年 急著出遊？機場安檢人數 逾2周破百萬

記者張聲肇╱綜合報導
美國各機場湧現人潮，機票銷售量攀升回新冠病疫前水準， 顯示旅遊業隨著接種疫苗人數增加，正逐漸復甦。圖為鳳凰城天港國際機場26日擁擠的情況。(美聯社)
美國各機場湧現人潮，機票銷售量攀升回新冠病疫前水準， 顯示旅遊業隨著接種疫苗人數增加，正逐漸復甦。圖為鳳凰城天港國際機場26日擁擠的情況。(美聯社)

全美各機場湧現人潮，機票銷售量攀升回新冠疫情前水準， 顯示旅遊業隨著接種疫苗人數增加，正逐漸復甦。

28日這個禮拜天，機場安檢人數連續第18天超過100萬，雖然比去年同日少37%，卻是全國新冠大流行以來，搭機旅行人數連續回升最長的一段時間。

國內旅客及短程的國際旅客是回升人數最多的兩類。美國航空公司說，20至26日淨訂位人數，也就是扣除取消訂位後的人數，約等於去年同一周的90%。美航預估，4月1日開始的第二季，訂票數將持續強勁。

達美航空和西南航空都說，2月中起，訂票人數就開始回升。

被「關」了一年的美國人，急著想「出去」，搭機旅行是一途，開車出遊也是一途，加油站車輛進出也頻繁起來。

儘管聯邦疾病防治中心(CDC)仍呼籲民眾盡量少外出，某些歐洲國家也限制美國人前往，美國銀行根據客戶刷卡記錄說，觀光旅遊正「全面復甦」。

航空界因應回流的旅客，除了啟動停飛多時的原班機，也新購客機。西南航空訂購了100架波音737 Max 7型客機。

西南航空說，這150座位的客機，頭30架明年會加入機隊，另先前已訂購的70架Max 8s型，也改為737 Max 7。該行飛機定價9970萬元，量購可享折扣。

西南航空訂購100架波音737 Max 7型客機。(美聯社)
西南航空訂購100架波音737 Max 7型客機。(美聯社)

美國 機場 聯邦疾病防治中心

上一則

身價170億美元 捷克首富於阿拉斯加墜機身亡

下一則

疫情期間「房客禁逐令」 CDC再延至6月

延伸閱讀

「關」怕了搶出遊？美機場安檢人數 逾2周破百萬

「關」怕了搶出遊？美機場安檢人數 逾2周破百萬
獲星級認證 屋崙機場清潔度達黃金標準

獲星級認證 屋崙機場清潔度達黃金標準
招募快遞員機場走私運毒 女子被起訴

招募快遞員機場走私運毒 女子被起訴
擴修機場瑣憶（下）

擴修機場瑣憶（下）

熱門新聞

市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將匯進民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會陸續寄達。(美聯社)

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

2021-03-24 07:47
新澤西州上周將餐廳客容量從一個月前的35%提高至50%，圖為今年2月該州一間希臘餐廳內用情形。Getty Images

加州變種流竄 新澤西州日增病例冠全美 暫停重開

2021-03-22 21:51
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
美中之間的緊張與全球競爭態勢並未因美國新總統拜登上台而有轉圜。(Getty Images)

佛格森：美中較量 得台灣者得天下

2021-03-23 09:39
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」