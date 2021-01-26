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疫情飆升 經濟復甦趨緩 270萬戶遲繳房貸

編譯林育正╱綜合25日電
全美經濟持續遭受新冠肺炎疫情衝擊，目前有270萬屋主停止繳交房貸。(美聯社)
全美經濟持續遭受新冠肺炎疫情衝擊，目前有270萬屋主停止繳交房貸。(美聯社)

全美經濟持續遭受新冠肺炎疫情衝擊，目前仍有270萬屋主停止繳交房貸，人數在未來幾個月可能持續增加；經濟學者擔心，全美的房貸延期支付比率恐怕將上升。

屋主重新開始支付房貸為重要經濟指標，自去年6月至11月間，遲繳房貸的屋主比例穩定下降，代表民眾重返職場，經濟開始活絡。不過好景不長，從11月開始，原本趨緩的疫情再度捲土重來，遲繳比例幾乎持平沒再下降。

根據全美抵押貸款銀行家協會(MBA)統計，近幾個月的遲繳房貸比例約持平在5.5%。在最高峰的6月，約有430萬屋主申請房貸寬限紓困(forbearance plan)。

其他經濟指標也顯示，入冬後經濟復甦趨緩，家庭面對更龐大的經濟壓力。工作開缺數量減少，零售總額連續三個月下降，申請失業補助的人數持平。

房產財務新創公司「Haus」首席經濟學者麥拉林(Ralph McLaughlin)就說：「經濟復甦減緩，更多民眾申請失業救濟，我們預計會有更多人申請房貸寬限。」

根據房貸資料公司「Black Knight」，全國約有75%的房貸受政府保障；疫情爆發後通過的關懷法案(Cares Act)，允許屋主延後付款最多12個月。

Black Knight市場研究主任華頓(Andy Walden)則表示：「有多少屋主能開始支付房貸，還有多少人需要額外協助，一切都還是很大的未知數。」

房貸寬限紓困在去年12月底到期的屋主當中，在今年1月第一周，只有35%結束紓困計畫，代表多數屋主必須延長寬限，還無法開始繳房貸。

51歲的阿拉巴馬州居民勒米厄斯(Dean Lemieux)過去在石化業擔任專案經理收入不錯，但在油價探底時失業；他和妻子拿出積蓄硬撐繳房貸，直到12月才通過寬限紓困，「我們好像被困在鐵達尼號一樣，現在我們終於上了救生艇。」

紓困 疫情 阿拉巴馬州

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