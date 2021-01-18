疫情風暴何時了 許多人用這招紓解苦悶

新冠肺炎重創全球長達近一年，許多地區出現領養寵物需求大增現象。(美聯社)

新冠肺炎 重創全球長達近一年，居家避疫和遠端工作成為民眾的日常，許多地區出現領養寵物需求大增現象，不僅Petco等連鎖寵物用品公司出現寵物供不應求現象，動物收容所也首度面臨類似狀況。

在華府 地區，當地收容所及救援組織表示，自去年春天以來民眾領養寵物狗的需求比以往成長兩倍；基於防疫措施，收容機構已將實體參訪改為線上，但絲毫不減民眾領養的熱情，就連其他地區的領養潮競爭都相當激烈。

疫情 期間寵物配對的需求除在華府地區增加，也連帶擴散到其他地區，許多地方領養單位甚至還得向南、北卡羅來納州、波多黎各、德州、喬治亞和密西西比州等流浪動物爆滿的收容所調度。

動保團體「動物救援的最後機會」(Last Chance Animal Rescue)創辦人辛蒂‧夏普立(Cindy Sharpley)說：「原以為這段期間人們會需要更省錢一些，但完全相反。就像麵包店剛出爐的麵包一樣，這些小動物一出場就被秒訂。」

根據「動物救援的最後機會」統計，和2019年相比流浪動物的領養比率成長近30%至40%，其中最受歡迎的領養對象為狗。

「幸運狗動物救援」(Lucky Dog Animal Rescue)也表示，2020年他們共幫助3385隻流浪動物找到新家，比2019年多1800隻，該組織執行主任瑪麗亞‧赫洛威茲(Mirah Horowitz)說：「不少曾覺得自己因為上班時間太長而無法養寵物的人，最近都蜂擁而上。人們需要陪伴，而且還能順便教育孩子培養責任。」

新冠肺炎重創全球長達近乎一年，許多地區出現領養寵物需求大增的現象。圖為連鎖寵物用品公司Petco已暫停提供寵物領養服務。(美聯社)

流浪動物數據統計機構Shelter Animals Count的資料顯示，國內500個動物救援組織中，2020年疫情期間領養動物的數量比2019年增加逾2萬6000隻，成長15%；該組織的「新冠肺炎影響報告」(Covid-19 Impact Report)更指出，去年4月初的領養比率較前一年增加34%。

來自科羅拉多州的動保組織4 Paws 4 Life在去年1月至8月間，領養數量和前一年相比也成倍成長，執行長金伯莉‧戴維森(Kimberly Davidson)形容，「在疫情期間尋求心靈慰藉」，才使領養人數增加；華府地區的動保官員表示，上次出現如此驚人的領養潮已是2001年的九一一恐襲事件時期。