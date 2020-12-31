反口罩群眾攜槍示威 新罕州長取消室外就職典禮

蘇努努(左前)本月2日在室外主持州眾議員、參議員宣誓就職。(美聯社)

新罕布夏州 共和黨籍州長蘇努努(Chris Sununu)30日表示，反口罩示威群眾連日來在他家外攜槍抗議，構成安全憂慮，因此預定元月7日在室外舉行的新政府就職典禮，改為室內舉行，且限制參加人數。

他說，「確保我家人和人民的安全，是我的首要責任。好幾周以來，武裝的抗議人士越來越強悍，在我居所外抗議，非法進入我的私人產業；因此室外典禮風險太大。我們不是輕易做出這個決定，但這麼做是對的」。

蘇努努說，他和州檢察長麥唐諾( Gordon MacDonald)商議過後，決定州參議會議長摩斯(Chuck Morse)、眾議會代理議長帕卡德(Sherm Packard )和州政府要員元月7日宣誓就職典禮，縮小規模舉行，僅州議會領袖等人親自出席，其他人以網路視訊參加，他則將在當天晚上7時發表第三任州長就職演說。

立場溫和的蘇努努11月19日下令，不能保持六呎社交距離的場合，不管室內室外，一律得戴口罩，嚴格做好避疫措施；11月23日，100多名抗議群眾開始聚集在他家外面，反對這項措施。

當地紐費爾茲(Newfields)政府公告禁止舉牌抗議的規定後，地方警察 根據這條規定，28日傳喚了九人，逮捕其中一人。

被逮捕的班內特(Skylar Bennett)不服，表示將申訴。他被逮捕的理由是參加州 長住宅附近燭光晚會時，闖入私人住宅區，並有騷亂行為。

班內特說，紐費爾茲政府的規定根本就是僅為蘇努努一人量身製訂，大家抗議的是州長「關閉了全州」。

蘇努努頒布戴口罩令的理由是，檢測陽性的比率升高，染疫住院人數兩個禮拜就增加一倍，五家養老院爆發群聚感染，無症狀社區感染的病例以「驚人」的速率增長。口罩令元月15日前有效。