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美夫婦染疫硬搭機 曾到西雅圖、舊金山…飛回夏威夷被捕

編譯林梅婕／綜合4日電
莫比(左)和寇特妮‧彼德森(右)夫婦於內陸確診新冠，但在知情的狀況下執意搭機前往夏威夷，在夏威夷機場被捕。(美聯社)
莫比(左)和寇特妮‧彼德森(右)夫婦於內陸確診新冠，但在知情的狀況下執意搭機前往夏威夷，在夏威夷機場被捕。(美聯社)

夏威夷州當局3日表示，一對居住在該州考艾島(Kauai)的夫婦，在美國大陸乘坐飛機時確診罹患新冠肺炎，卻在知情的狀況下執意前往夏威夷，在機場被拘捕。

考艾島警方指出，41歲的莫比(Wesley Moribe)和46歲的寇特妮‧彼德森(Courtney Peterson)，在確診罹患新冠肺炎後，仍帶著四歲的孩子搭乘聯合航空(United Airlines)的班機前往利胡(Lihue)；夫婦倆先搭乘國際航班回國，曾經過西雅圖、舊金山和夏威夷。

這對夫婦抵達西雅圖時接受病毒檢測，在從西雅圖飛往舊金山的途中得知檢測結果呈陽性；據考艾島警局發言人表示：「他們在西雅圖的檢測結果為陽性，但兩人已經在前往舊金山的途中；官方人員通知他們檢測結果後，指示他們應立即進行隔離」，但夫妻倆在短暫停留舊金山後決定繼續前往夏威夷。

聯邦疾病防治中心(CDC)隨後通知地方當局，莫比和彼德森抵達利胡後遭夏威夷警方及地方衛生局拘捕；執法人員將他們安置在隔離室，恐面臨二級危害他人安全罪名(Second-Degree Reckless Endangering)；莫比和彼德森都是考艾島上懷厄盧阿(Wailua)的居民，兩人在繳交各1000元的保釋金後獲釋。

聯合航空透過聲明表示，所有乘客搭機前都必須完成檢測確認表，證明自己飛行前14天未確診染疫；此外，莫比和彼德森都被聯合航空列入禁載名單。

舊金山國際機場發言人亞可(Doug Yakel)表示，機場檢疫站的工作人員未曾與該夫婦聯繫，也沒有為他們檢測。

西雅圖國際機場裡雖然有一家與地方公衛官員合作的檢測中心Discovery Health MD，但機場發言人庫柏表示，該中心尚未回覆莫比夫婦是否曾在此進行檢測。

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檢測 夏威夷州 舊金山

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