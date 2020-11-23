研究：立法慢半拍 聖誕節後1200萬人救濟金不保

今年3月國會通過「新冠疫情 援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)時，估計疫情在美國 可望很快獲得控制，然而實際狀況並非如此。根據最新公布失業研究報告，由於紓困 法案效期即將結束，國會若不盡快立法援助，聖誕節過後恐有1200萬人喪失失業保險，不僅民生家計陷入困難，更衝擊國家經濟。

公共政策智庫機構「世紀基金會」(The Century Foundation)失業問題專家史特納(Andrew Stettner)、潘柯提(Elizabeth Pancotti)於18日共同發表的最新研就報告指出，目前全美共有2110萬人正透過失業保險領取失業救濟，但由於紓困法案效期即將屆滿，聖誕節過後恐怕有1200萬人無法繼續領取救濟金。

報告中指出，今年稍早已有440萬失業勞工已停止領取失業津貼。

史特納與潘柯提在報告中以「救濟懸崖」(benefits cliff)形容今年12月26日，因為紓困法案中為共計730萬從事零工經濟或自雇者提供的「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance)，即將畫下句點。

另外，透過州政府領取六個月失業救濟金之後，仰賴「疫情緊急失業補償」(Pandemic Emergency Unemployment Compensation)過生活的460萬勞工，領取計畫也將於12月26日截止。

「目前沒人討論此問題。我們一步步走向巨大懸崖卻渾然不知。」史特納表示，疫情獲得獲得改善前，狀況仍將惡化，從公共健康角度來看，當失業津貼領取期限過後，民眾找工作的機會確實受到很大限制。

報告指出，失業補助一旦停止發放，某些家庭將再也無法支撐基本生活開銷，三餐、房租都繳不起，另外一些民眾則縮減商品、服務業方面的消費，而這兩大項目卻是美國經濟的主要棟樑，已經處於疲軟狀態的美國經濟，面臨雪上加霜危機。