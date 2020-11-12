醫療浮報太扯！一家四口新冠檢測 保險付6816元

紐約州新冠病毒公共檢測站，發生有醫師浮報帳單，遭民眾投訴。圖為紐約州一處新冠病毒檢測站。(美聯社)

新冠病毒疫情持續升溫之際，最近傳出有康乃狄克州醫生利用替紐約州居民進行病毒檢測 的機會進行「超級檢測」、浮報帳單，以取得巨額保險 補償。其中有一家四口檢測結果均呈陰性反應，保險公司卻為此支付6816元，其中單一人檢測費就高達1944元，告知檢測結果的電話收費480元。如此驚人的醫療浮報現象，受到各方關注。

51歲的紐約州貝德福鎮(Bedford)居民貝麗貝卡·薩斯曼(Rebecca Sussman)向紐約時報表示，她收到鎮長的電郵，信中鼓勵民眾前往公共檢測站接受新冠病毒檢測，於是全家一起去接受檢測。未料後來收到帳單顯示，保險公司為他們一家四次檢測支付6816元。

光是薩斯曼一人費用就高達1944元。薩斯曼仔細查看單據，上頭顯示她接受了12種呼吸道疾病檢查，通知她檢測呈陰性電話費用高達480元。薩斯曼明白其中必然「有詐」。

開出帳單者不是貝德福鎮當局，而是自康乃狄克州格林威治找來負責檢測作業的內科醫師墨菲(Steven Murphy)。薩斯曼和其他10名同樣遇到雷同境遇的民眾指控墨菲，利用公共檢測站替他人進行了不必要且昂貴的測試，卻幾乎未受到任何政府監督，政府官員還替他大加宣傳。

墨菲定期向保險公司開出的新冠病毒檢測醫療帳單 顯示，他不只檢測新冠病毒，還進行包括鼻病毒和腸病毒等20種呼吸道病原體的大型檢測。醫療計費專家蘇珊．努爾(Susan Null)檢視了民眾收到的帳單文件分析指出，「墨菲的帳單顯然開立了所有他能請到款的項目。」

墨菲則表示，他估計至少已為6萬人檢測新冠病毒，他為自己的計費方式辯護，並說他為社區帶來重要服務。

一家大型保險公司表示，今年春天它收到墨菲1000多項大型測試的索賠要求。墨菲則說，他為有症狀患者或需要快速改善其結果的患者，進行較多測試。但與此同時，許多無症狀患者表示，他們也接受了更昂貴的檢查。

紐時至今已收到400多份新冠病毒檢測帳單，內容呈現許多人面臨巨額醫療債務，全美各地都有人在接受病毒檢測時，被額外非法收費。在薩斯曼公開自己的遭遇後，貝德福鎮檢測站已於7月中旬關閉。