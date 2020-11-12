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醫療浮報太扯！一家四口新冠檢測 保險付6816元

記者胡玉立╱綜合報導
紐約州新冠病毒公共檢測站，發生有醫師浮報帳單，遭民眾投訴。圖為紐約州一處新冠病毒檢測站。(美聯社)
紐約州新冠病毒公共檢測站，發生有醫師浮報帳單，遭民眾投訴。圖為紐約州一處新冠病毒檢測站。(美聯社)

新冠病毒疫情持續升溫之際，最近傳出有康乃狄克州醫生利用替紐約州居民進行病毒檢測的機會進行「超級檢測」、浮報帳單，以取得巨額保險補償。其中有一家四口檢測結果均呈陰性反應，保險公司卻為此支付6816元，其中單一人檢測費就高達1944元，告知檢測結果的電話收費480元。如此驚人的醫療浮報現象，受到各方關注。

51歲的紐約州貝德福鎮(Bedford)居民貝麗貝卡·薩斯曼(Rebecca Sussman)向紐約時報表示，她收到鎮長的電郵，信中鼓勵民眾前往公共檢測站接受新冠病毒檢測，於是全家一起去接受檢測。未料後來收到帳單顯示，保險公司為他們一家四次檢測支付6816元。

光是薩斯曼一人費用就高達1944元。薩斯曼仔細查看單據，上頭顯示她接受了12種呼吸道疾病檢查，通知她檢測呈陰性電話費用高達480元。薩斯曼明白其中必然「有詐」。

開出帳單者不是貝德福鎮當局，而是自康乃狄克州格林威治找來負責檢測作業的內科醫師墨菲(Steven Murphy)。薩斯曼和其他10名同樣遇到雷同境遇的民眾指控墨菲，利用公共檢測站替他人進行了不必要且昂貴的測試，卻幾乎未受到任何政府監督，政府官員還替他大加宣傳。

墨菲定期向保險公司開出的新冠病毒檢測醫療帳單顯示，他不只檢測新冠病毒，還進行包括鼻病毒和腸病毒等20種呼吸道病原體的大型檢測。醫療計費專家蘇珊．努爾(Susan Null)檢視了民眾收到的帳單文件分析指出，「墨菲的帳單顯然開立了所有他能請到款的項目。」

墨菲則表示，他估計至少已為6萬人檢測新冠病毒，他為自己的計費方式辯護，並說他為社區帶來重要服務。

一家大型保險公司表示，今年春天它收到墨菲1000多項大型測試的索賠要求。墨菲則說，他為有症狀患者或需要快速改善其結果的患者，進行較多測試。但與此同時，許多無症狀患者表示，他們也接受了更昂貴的檢查。

紐時至今已收到400多份新冠病毒檢測帳單，內容呈現許多人面臨巨額醫療債務，全美各地都有人在接受病毒檢測時，被額外非法收費。在薩斯曼公開自己的遭遇後，貝德福鎮檢測站已於7月中旬關閉。

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