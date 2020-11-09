美單日確診近13萬人 連4天新高

全美新冠肺炎疫情持續惡化，圖為堪薩斯州一所學校為讓學生保持社交距離，改至會議中心上課。(美聯社)

全美單日新增新冠肺炎 個案數量達到新冠病毒傳到美國 以來的新高紀錄；約翰霍普金斯大學(JHU)統計，7日全美新增超過12萬7000起個案。

有線電視新聞網(CNN)分析指出，全美上周連續四天新增個案超過10萬起，更有連續三天新增超過12萬起。

專家敦促相關單位採取防疫措施，並警告疫情 相關數字可能會在接下來數周內持續攀升。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)於6日對財經網站CNBC說：「我們會看到個案數量真的開始暴增。」

高特里布說，新冠病毒可以透過各州針對特定目標的防疫措施因應，但國家目前的做法不正確，而缺乏干預恐怕會導致疫情在未來惡化，而問題恐在12月與1月出現。

他說：「不只是個案，還有住院患者；那是真正需要觀察的數字：5萬3000人住院，1萬500人住進加護病房；真的很多，而且正在非常快速地增加。」

高特里布8日說，川普總統的政府必須從現在到明年1月擬定更積極的策略來對抗新冠病毒。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，6日有16州新冠肺炎患者住院人數達到新高紀錄，22州在11月至今傳出至少有一天新冠病毒感染患者住院人數打破紀錄。

JHU統計，疫情爆發至今，全美新冠病毒感染個案超過995萬起，死亡個案超過23萬7000起。

該校通報，全球新冠肺炎確診個案於8日上午突破5000萬起，依序以美國、印度、巴西與俄羅斯疫情最嚴重，加起來超過全球半數個案。

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)7日與美國醫學會(American Medical Association)進行虛擬活動時，建議掌權的醫師在提出新冠病毒相關建議時，繼續支持科學、證據與資料。

「今日美國報」(USAToday)報導，總統當選人白登(Joe Biden)承諾要做到川普總統做不到的事，即「控制住新冠病毒」。

美國人口占全球約4.3%，而新冠病毒確診個案卻占全球約20%。

華爾街日報(WSJ)報導，7日全美新增逾1000人死亡，還有將近5萬6000人住院。

白登宣布要在9日自行任命新冠病毒抗疫小組，還說：「該計畫將建立在科學基礎上，竭盡一切努力與承諾扭轉疫情。」