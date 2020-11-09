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1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

美單日確診近13萬人 連4天新高

編譯樊蕙／綜合8日電
全美新冠肺炎疫情持續惡化，圖為堪薩斯州一所學校為讓學生保持社交距離，改至會議中心上課。(美聯社)
全美新冠肺炎疫情持續惡化，圖為堪薩斯州一所學校為讓學生保持社交距離，改至會議中心上課。(美聯社)

全美單日新增新冠肺炎個案數量達到新冠病毒傳到美國以來的新高紀錄；約翰霍普金斯大學(JHU)統計，7日全美新增超過12萬7000起個案。

有線電視新聞網(CNN)分析指出，全美上周連續四天新增個案超過10萬起，更有連續三天新增超過12萬起。

專家敦促相關單位採取防疫措施，並警告疫情相關數字可能會在接下來數周內持續攀升。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)於6日對財經網站CNBC說：「我們會看到個案數量真的開始暴增。」

高特里布說，新冠病毒可以透過各州針對特定目標的防疫措施因應，但國家目前的做法不正確，而缺乏干預恐怕會導致疫情在未來惡化，而問題恐在12月與1月出現。

他說：「不只是個案，還有住院患者；那是真正需要觀察的數字：5萬3000人住院，1萬500人住進加護病房；真的很多，而且正在非常快速地增加。」

高特里布8日說，川普總統的政府必須從現在到明年1月擬定更積極的策略來對抗新冠病毒。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，6日有16州新冠肺炎患者住院人數達到新高紀錄，22州在11月至今傳出至少有一天新冠病毒感染患者住院人數打破紀錄。

JHU統計，疫情爆發至今，全美新冠病毒感染個案超過995萬起，死亡個案超過23萬7000起。

該校通報，全球新冠肺炎確診個案於8日上午突破5000萬起，依序以美國、印度、巴西與俄羅斯疫情最嚴重，加起來超過全球半數個案。

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)7日與美國醫學會(American Medical Association)進行虛擬活動時，建議掌權的醫師在提出新冠病毒相關建議時，繼續支持科學、證據與資料。

「今日美國報」(USAToday)報導，總統當選人白登(Joe Biden)承諾要做到川普總統做不到的事，即「控制住新冠病毒」。

美國人口占全球約4.3%，而新冠病毒確診個案卻占全球約20%。

華爾街日報(WSJ)報導，7日全美新增逾1000人死亡，還有將近5萬6000人住院。

白登宣布要在9日自行任命新冠病毒抗疫小組，還說：「該計畫將建立在科學基礎上，竭盡一切努力與承諾扭轉疫情。」

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