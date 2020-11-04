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全美單周6.1萬兒童染疫 專家：前所未見的程度

編譯樊蕙／綜合3日電
美國兒科學會與兒童醫院協會公布的新數字顯示，全美各地新冠病毒感染個案暴增，對兒童造成的影響已達「前所未見的程度」。圖為紐約州一處新冠病毒「得來速」檢測站為民眾進行採檢。(美聯社)
美國兒科學會與兒童醫院協會公布的新數字顯示，全美各地新冠病毒感染個案暴增，對兒童造成的影響已達「前所未見的程度」。圖為紐約州一處新冠病毒「得來速」檢測站為民眾進行採檢。(美聯社)

美國兒科學會(AAP)與兒童醫院協會(Children's Hospital Association)追蹤各州衛生廳通報的資料、並於2日公布的新數字顯示，全美各地新冠病毒感染個案暴增，對兒童造成的影響已達「前所未見的程度」。

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AAP發表聲明指出，10月最後一周內，全美新增6萬1000起兒童確診個案，「比疫情爆發以來的此前任何一周都多。」

AAP表示，自疫情爆發之初至10月29日，超過85萬3000名兒童確診罹患新冠肺炎，包括10月內新增的近20萬起個案。

而該學會指出，這些數字可能低估實際情況，因為兒童出現的症狀通常輕微，可能看起來像常見的感冒或病毒感染，許多兒童也未受檢。

早期研究顯示，兒童發燒、咳嗽或呼吸急促的頻率，可能不像成年人那麼高。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，根據一項研究，染疫兒童中有56%發燒，54%咳嗽，而染疫成年人中則有71%發燒，80%咳嗽。

兒科患者中僅13%出現呼吸急促症狀，而成年人則為43%；喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛、疲勞與腹瀉等症狀在兒童當中也較不常出現。

儘管新冠肺炎重症個案在兒童當中較少出現，多數兒童重症個案都是不到一歲的嬰兒。

CDC發現，三分之一的兒童個案需要住進加護病房治療，與成年人的比例相同。

根據CDC於10月初發表的報告，12至17歲的青少年確診罹患新冠肺炎的機率，是5至11歲兒童的大約兩倍。

CDC也表示，在已有健康問題的兒童當中，也出現更多新冠肺炎重症個案。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至3日，全美新冠病毒確診感染個案總共超過937萬6000起，死亡個案超過23萬2500起。

而CDC則於3日公布，截至美東時間2日下午4時，全美新冠病毒確診感染個案總共926萬8818起，死亡個案則為23萬893起。

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