半年來第3度 美國派大型航班遣返109中國無證客

美國官方公布向中國遣返非法移民，這是半年來第三次。圖為美墨邊境上的中國走線客。(路透)

拜登總統今年夏天宣示要收緊邊境移民措施後，國土安全部 門就不斷向外國派出遣返 航班，其中近日向中國派出了第三架大型遣返航班。根據「新聞周刊」報導，此次共遣返109名中國無證客。

據美國駐北京大使館官網19日消息，11月16日，透過美國移民暨海關執法局(ICE)，美國國土安全部(DHS)在不到六個月的時間內派出了第三架大型遣返航班，將沒有留美法律依據的中國籍人員遣返回中國。

消息說，這次的遣返航班是美國國土安全部當前與中國以及其他國際夥伴保持合作，透過執行移民法來減少和阻止非法移民 的又一例證。美國國土安全部與中國的相關部門還繼續共同努力打擊人口販運網路。

美國國土安全部在聲明中表示，這次遣返行動展示了美國與國際夥伴聯手打擊人口走私網路的努力，以減少非法移民進入美國。該部門強調，「我們的訊息十分明確：不要相信走私者的謊言。美國將繼續執行移民法，沒有合法身分的人將被遣返」。

消息指出，國土安全部正在執行美國移民法，讓非法或未獲授權入境者承擔嚴肅的後果。6月4日拜登總統發布公告，暫停允許某些越過南部邊境進入美國的非公民入境。新規生效以來，美國邊境巡邏隊的遭遇率下降了52%以上。

從公告實施到10月底，美國國土安全部已向超過155個國家派出超過640架次國際遣返航班，包括中國、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、埃及、茅利塔尼亞、塞內加爾、烏茲別克和印度。美國國土安全部2024財年遣返或送回的人數超過了2010財年以來的任何一年，「擴大遣返航班的工作仍在繼續」。

美方並未透露此次向中國遣返的具體人數。據新加坡聯合早報消息，美國分別在今年7月、10月向中國派遣兩次遣返班機，各有116人、131人，也是2018年以來首次向中國遣返非法移民。