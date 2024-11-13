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預測川普勝選被報復？Polymarket執行長遭FBI突襲查扣手機

編譯盧思綸／即時報導
FBI標誌。(美聯社)
FBI標誌。(美聯社)

全球最活躍的加密貨幣預測平台之一Polymarket，上周出現神秘人重金押注川普勝選大贏近5000萬美元，不久遭到拜登政府調查；美國聯邦調查局（FBI）最新在13日清晨突襲其執行長克普蘭（ Shayne Coplan）在紐約住宅，並且查扣他的手機和電子設備，對此平台發言人回應，明顯是政治報復。

Polymarket是一個基於區塊鏈的預測市場平台，允許用戶對未來事件的結果進行投注。上周Polymarket一名自稱來自法國的神秘人，砸3000萬美元押川普回鍋白宮，大幅帶動川普勝率賭盤；隨著川普在6日贏得選舉，神秘人單日也進帳將近5000萬美元，相當於新台幣15.6億元。

政治新聞網Axios報導，由於美國人線上賭美國選舉受到嚴格限制，因此禁止使用Polymarket進行交易；但可能透過VPN規避限制。

平台發言人告訴Axios，這明顯是將卸任政府對Polymarket的「政治報復」，原因是Polymarket正確預測今年總統大選結果。他補充，Polymarket是一個完全透明的預測市場，幫助普通民眾更好理解對他們來說最重要的事件，包括選舉。

目前並不清楚FBI調查對象是26歲的克普蘭或Polymarket。

紐約郵報指出，FBI當日6時突襲時，克普蘭人就在家中，他的手機和其他電子設備已經被查扣。克普蘭曾經被拍到與川普長子小唐納表現熱絡。

川普 FBI Polymarket

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