我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

川普承諾教改 擬撤除教育部 限制覺醒教育、大學左傾、跨性別活動

記者胡玉立／綜合報導
川普盟友、保守派家長組織「自由媽媽」聯合創始人賈斯蒂斯表示，很多非常聰明的人將進入政府，實現教育改革。(美聯社)
川普盟友、保守派家長組織「自由媽媽」聯合創始人賈斯蒂斯表示，很多非常聰明的人將進入政府，實現教育改革。(美聯社)

當選總統川普誓言重塑美國教育，承諾對教育經費和課程施加更多控制，以遏制他認為當前大學左傾傾向；他考慮撤除教育部、限制覺醒教育、增加學生選擇、提供私校補助。華爾街日報報導，這些目標雄心勃勃又充滿爭議。

如果川普兌現這些承諾，會有更多家庭獲得資金送子女去上私校，學校將面臨對跨性別學生活動設限的壓力，也會被要求終止一些試圖解決種族差異的措施。

川普盟友、保守派家長組織「自由媽媽」(Moms for Liberty)聯合創始人賈斯蒂斯(Tiffany Justice)表示，「很多非常聰明的人很興奮得以進入政府，真正實現改變。」

川普尚未宣布教育部長由誰出任。他曾承諾撤除教育部，還批評各學校支出問題。他第一個總統任期曾提議合併教育部和勞工部，國會並未照做。部分共和黨人並不願取消教育部或削減流向其選區學校的聯邦經費。

在「覺醒」議題方面，川普曾表示，將利用金錢力量來限制各級學校左派意識形態。儘管總統不能立即切斷對任何學校的資助，但川普仍可利用法律向學校施壓，要求校方解決校內反猶太主義問題，解散專供非白人學生群體的計畫或減少跨性別學生活動跨度。

拜登政府今年援引「教育修正法案」第9條(Title IX)更新規定，保護跨性別學生免遭歧視。但川普已表明，他認為應阻止跨性別學生參加女子運動隊。

川普也表示將利用民權法來挑戰「批判性種族理論」(critical race theory)；保守派以此描述一些有關消除種族歧視和種族差異的教育措施。川普政府針對的對象可能包括大學多元公平包容辦公室。中間偏左智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)研究員佩雷拉(Rachel Perera)表示，這是她最擔心的關鍵議題。

此外，川普政綱希望「為每個家庭提供普遍的學校選擇」，那可能代表為私校學費或公校系統之外的其他教育費用提供公家補貼。川普表示，他將支持國會提出的「兒童教育選擇法案」；該案將提供100億元聯邦稅收抵免，用於支付私校學費、家庭教育等教育費用。

川普 教育部 跨性別

上一則

健康最差病患常退出私人保險 紅藍卡成本增

下一則

受通膨所苦 今年68%退休者背卡債 遠高於兩年前的40%

延伸閱讀

川普善變誠可慮 賴政府缺主見更堪憂

川普善變誠可慮 賴政府缺主見更堪憂
川普曾說要救...不甩國會警告 TikTok在美雇用更多中國籍員工

川普曾說要救...不甩國會警告 TikTok在美雇用更多中國籍員工
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
川普上任首日擬簽多項行政命令 鎖定非法移民和邊境安全

川普上任首日擬簽多項行政命令 鎖定非法移民和邊境安全

熱門新聞

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36
許多非裔民眾這兩天都收到語帶歧視的簡訊。(Holli Holliday提供)

署名川普支持者簡訊全美發送 要求非裔去「摘棉花」

2024-11-08 11:31

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光