川普承諾教改 擬撤除教育部 限制覺醒教育、大學左傾、跨性別活動

川普盟友、保守派家長組織「自由媽媽」聯合創始人賈斯蒂斯表示，很多非常聰明的人將進入政府，實現教育改革。(美聯社)

當選總統川普 誓言重塑美國教育，承諾對教育經費和課程施加更多控制，以遏制他認為當前大學左傾傾向；他考慮撤除教育部 、限制覺醒教育、增加學生選擇、提供私校補助。華爾街日報報導，這些目標雄心勃勃又充滿爭議。

如果川普兌現這些承諾，會有更多家庭獲得資金送子女去上私校，學校將面臨對跨性別 學生活動設限的壓力，也會被要求終止一些試圖解決種族差異的措施。

川普盟友、保守派家長組織「自由媽媽」(Moms for Liberty)聯合創始人賈斯蒂斯(Tiffany Justice)表示，「很多非常聰明的人很興奮得以進入政府，真正實現改變。」

川普尚未宣布教育部長由誰出任。他曾承諾撤除教育部，還批評各學校支出問題。他第一個總統任期曾提議合併教育部和勞工部，國會並未照做。部分共和黨人並不願取消教育部或削減流向其選區學校的聯邦經費。

在「覺醒」議題方面，川普曾表示，將利用金錢力量來限制各級學校左派意識形態。儘管總統不能立即切斷對任何學校的資助，但川普仍可利用法律向學校施壓，要求校方解決校內反猶太主義問題，解散專供非白人學生群體的計畫或減少跨性別學生活動跨度。

拜登政府今年援引「教育修正法案」第9條(Title IX)更新規定，保護跨性別學生免遭歧視。但川普已表明，他認為應阻止跨性別學生參加女子運動隊。

川普也表示將利用民權法來挑戰「批判性種族理論」(critical race theory)；保守派以此描述一些有關消除種族歧視和種族差異的教育措施。川普政府針對的對象可能包括大學多元公平包容辦公室。中間偏左智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)研究員佩雷拉(Rachel Perera)表示，這是她最擔心的關鍵議題。

此外，川普政綱希望「為每個家庭提供普遍的學校選擇」，那可能代表為私校學費或公校系統之外的其他教育費用提供公家補貼。川普表示，他將支持國會提出的「兒童教育選擇法案」；該案將提供100億元聯邦稅收抵免，用於支付私校學費、家庭教育等教育費用。