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傳民主黨想提新人 自由派大法官薩多馬友無意提前退休

編譯俞仲慈／即時報導
先前傳出自由派想要大法官薩多馬友提前退休，好讓拜登總統提名年輕自由派出任大法官；但薩多馬友決定不提前退休。(美聯社)
先前傳出自由派想要大法官薩多馬友提前退休，好讓拜登總統提名年輕自由派出任大法官；但薩多馬友決定不提前退休。(美聯社)

今年大選，民主黨失去白宮寶座與國會兩院多數席次，於是有意趕在前總統川普上任前，換下自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)，另提名新人選，不過有消息指出薩多馬友無意提前退休。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，儘管有民主黨人希望薩多馬友提前下台，以便拜登總統趕在任期結束前，提名繼任人選，不過薩多馬友目前無意辭去職務。

接近薩多馬友的匿名人士向ABC News透露，她不會因為2024大選民主黨慘敗而提前辭職。

報導指出，薩多馬友被前總統歐巴馬(Barack Obama)提名，成為聯邦高院第一位西語裔大法官，長久以來堅持捍衛自由派主張，以制衡其他多數保守派大法官，積極投入聯邦最高法院的工作。 

70歲的薩多馬友雖然自幼罹患糖尿病，所幸一直控制得當，健康狀況良好，而且離75歲平均退休年齡尚有數年時間。

但隨著社會對立，屢屢有來自社會輿論與政治考量的逼宮壓力，讓終身職的大法官深感憤慨。

今年5月間，薩多馬友受邀前往哈佛(Harvard)大學演說時坦承「每一次受傷都讓我的身心受到真正的摧殘」，但仍不放棄努力並強調：「沒錯，有時候就連我也深感絕望，我們都是這樣，但你必須擁抱它、必須接受它，你會流淚再擦乾眼淚，然後站起來繼續奮鬥。」

法界人士認為，若大法官輕易屈服於外來壓力而下台，不但會損害聯邦高院的崇高地位，而且可能捲入政治風暴。

此次若薩多馬友同意離職，但安排新人選接任，存在極大政治風險，因為想要參眾兩院趕在2025年1月20日川普就職前，完成提名與任命程序，邏輯上絕對不可行。

最近連任成功的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)10日接受NBC節目「會對新聞界」(Meet the Press)訪問，被問及薩多馬友是否應該屈服於民主黨壓力下台，桑德斯坦言：「這不是個明智做法。」

大法官 民主黨 桑德斯

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