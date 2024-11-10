川普讓政府重返分贓制度？裁撤之外還能靠搬機構逼退公務員

川普有可能讓聯邦政府重返分贓制度。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯邦政府 員工正提心吊膽，擔心川普 上任後，他們工作不保。

川普競選時承諾，會恢復名為Schedule F的行政命令，讓他有權大規模解雇無黨派的聯邦工作人員，這些人可能不符合川普對忠誠度的要求。

前川普任命官員Ronald Sanders因為川普想「收編」聯邦公務員而辭職，他說，川普想要「創造空間」，把該行政中立的位子給忠於他的人。

川普的第一個任期有許多公務員辭職；其他人則苦撐，希望2020年的大選能出現新老闆。但現在，川普回鍋了，根據川普自己的說法，他這次對政府工作人員而言會比他的第一任更糟。

非盈利組織公共服務夥伴關係組織（Partnership for Public Service）總裁兼執行長Max Stier表示，川普的肅清行動可能讓聯邦政府重回1883年時的「分贓制度」，勝選的政黨會將政府職位給支持者。

除了Schedule F之外，川普還會用其他手段裁撤聯邦政府員工，例如高階官員大調職以及搬遷機構辦公室。川普第一任時就這麼做了，他將土地管理局總部從華府 遷至科羅拉多州大章克申市，結果有287人辭職或退休。在去年的競選影片裡，川普承諾將「多達10萬個政府職位」遷出華府。