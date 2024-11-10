傳美國要求ASML等5企業 交出中國客戶清單

艾司摩爾（ASML）。（路透）

金融時報8日報導指出，美眾院 中國特別委員會考量國安問題及危及台灣安全為由，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科創及美商應材(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)、科磊(KLA)，提供中國客戶清單。

為阻絕中國取得先進半導體晶片 ，國際日前報導台積電 已經通知中國IC設計公司，自11月11日起停止為中國客戶生產最先進的IC晶片。但當時台灣的台積表示不回應市場傳聞。

報導認為，台積電收緊和停止對中國客戶的先進晶片供應，可能讓阿里巴巴和百度等中國大型科技公司的AI夢想和計畫受挫。

南華早報9日也報導，美眾院中國特別委員會考量國安問題，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科創及美商應用材料、科林研發、科磊，要求這五家公司詳細說明其在中國的銷售狀況和客戶清單。

眾院中國特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)表示，中國購買晶片製造設備不僅有助於中國向俄羅斯戰爭機器供應晶片，而且還威脅到台灣等鄰國，中國也將藉此降低受到美國制裁的限制。同時還會讓中國在人工智慧等關鍵領域繼續取得進步，這些領域是美中戰略競爭的核心。

國會議員認為，藉由ASML、日本東京威力科創及美商應材、科林研發、科磊等五家公司所提供的資訊，將有助委員會了解晶片製造設備流向中國，以及在中國晶片製造基地所發揮的作用。