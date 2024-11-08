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記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

出口民調 賀錦麗亞裔選票 少7個百分點 亞裔持續右傾 經濟是主因

記者胡玉立／綜合報導
拉斯維加斯華人協會於選前為不諳英語的華裔移民解釋美國總統選舉。據國家廣播公司(NBC)出口民調顯示，亞裔選民有54%票投賀錦麗，39%投給川普，與2020年相比，民主黨支持率少了7個百分點，川普則增加5個百分點。(美聯社)
拉斯維加斯華人協會於選前為不諳英語的華裔移民解釋美國總統選舉。據國家廣播公司(NBC)出口民調顯示，亞裔選民有54%票投賀錦麗，39%投給川普，與2020年相比，民主黨支持率少了7個百分點，川普則增加5個百分點。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)出口民調顯示，亞裔選民有54%票投賀錦麗，39%投給川普。與2020年亞太裔(AAPI)選民投給拜登的比例相比，賀錦麗支持率少了7個百分點，川普則比2020年升高5個百分點。整體來看，亞裔正逐漸向右轉，專家對此指出，經濟是主要影響因素。

AAPI Data創辦人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)表示，民調顯示，自2016年總統大選、川普進入政壇後，亞裔投票右傾比率持續調整；「2012年是亞裔對民主黨總統候選人支持率最高點，此後開始下降。」

他指出，民調顯示，經濟是亞裔選民首要關注議題。事實證明，經濟議題，正是民主黨的大挑戰；新冠疫情後的高通膨，使情況雪上加霜。

拉馬克里希南說，民主黨1992年到2012年獲亞裔選民巨大支持，部分原因是比爾·柯林頓的經濟政策。2001年911恐怖攻擊發生後，右傾趨勢進一步加速；共和黨當時被視為對移民和有色人種社區「不友善或敵對」。2012年歐巴馬競選連任，近四分之三亞裔把票投給了他。

但情況在川普首次競選總統時出現轉捩點，他圍繞經濟議題猛攻，「成功留下民主黨經濟表現糟糕的印象」。

拉馬克里希南並提到，亞裔選民大多是入籍公民，可能不完全理解或認同美國為少數族裔權利進行的抗爭。民主黨常在爭取的身分認同或公民權利等議題，可能不是部分新移民的優先考量。

拉馬克里希南指出，亞裔投票右傾轉變幅度相當小，可能是因為：選民教育程度是左右投票選擇的主因。無論種族背景如何，賀錦麗在受過大學教育選民中表現較好。亞裔25歲以上人口中擁有學士以上學位的比例逾半數，同年齡層總人口中大學畢業以上學歷者僅約三分之一。

同民調其他團體顯著變化還包括：拉丁裔選民支持川普比率提高25個百分點。受過大學教育的白人女性支持賀錦麗的幅度大增，領先川普20個百分點；2020年大選時，此類選民支持率，拜登領先川普9個百分點。

亞裔 川普 民主黨

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