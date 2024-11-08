出口民調 賀錦麗亞裔選票 少7個百分點 亞裔持續右傾 經濟是主因
國家廣播公司(NBC)出口民調顯示，亞裔選民有54%票投賀錦麗，39%投給川普。與2020年亞太裔(AAPI)選民投給拜登的比例相比，賀錦麗支持率少了7個百分點，川普則比2020年升高5個百分點。整體來看，亞裔正逐漸向右轉，專家對此指出，經濟是主要影響因素。
AAPI Data創辦人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)表示，民調顯示，自2016年總統大選、川普進入政壇後，亞裔投票右傾比率持續調整；「2012年是亞裔對民主黨總統候選人支持率最高點，此後開始下降。」
他指出，民調顯示，經濟是亞裔選民首要關注議題。事實證明，經濟議題，正是民主黨的大挑戰；新冠疫情後的高通膨，使情況雪上加霜。
拉馬克里希南說，民主黨1992年到2012年獲亞裔選民巨大支持，部分原因是比爾·柯林頓的經濟政策。2001年911恐怖攻擊發生後，右傾趨勢進一步加速；共和黨當時被視為對移民和有色人種社區「不友善或敵對」。2012年歐巴馬競選連任，近四分之三亞裔把票投給了他。
但情況在川普首次競選總統時出現轉捩點，他圍繞經濟議題猛攻，「成功留下民主黨經濟表現糟糕的印象」。
拉馬克里希南並提到，亞裔選民大多是入籍公民，可能不完全理解或認同美國為少數族裔權利進行的抗爭。民主黨常在爭取的身分認同或公民權利等議題，可能不是部分新移民的優先考量。
拉馬克里希南指出，亞裔投票右傾轉變幅度相當小，可能是因為：選民教育程度是左右投票選擇的主因。無論種族背景如何，賀錦麗在受過大學教育選民中表現較好。亞裔25歲以上人口中擁有學士以上學位的比例逾半數，同年齡層總人口中大學畢業以上學歷者僅約三分之一。
同民調其他團體顯著變化還包括：拉丁裔選民支持川普比率提高25個百分點。受過大學教育的白人女性支持賀錦麗的幅度大增，領先川普20個百分點；2020年大選時，此類選民支持率，拜登領先川普9個百分點。
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