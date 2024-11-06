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全美51位檢察長籲和平面對「權力和平移交是美國傳統」

記者胡玉立／綜合報導
多州檢察長5日發出聯合聲明嚴禁選後暴力，和平接受選舉結果。圖為喬州的101歲人瑞賀南德茲5日在教會完成投票。(路透)
多州檢察長5日發出聯合聲明嚴禁選後暴力，和平接受選舉結果。圖為喬州的101歲人瑞賀南德茲5日在教會完成投票。(路透)

全美47州、3個領地及哥倫比亞特區共51位檢察長5日發表聯合聲明，呼籲國人「和平應對任何選舉結果」，「譴責任何與選舉結果相關的暴力行為」，強調「權力和平移交乃法治最高證明，是美國穩定的核心傳統」。

該聲明由幾乎全美各州、哥倫比亞特區、美屬薩摩亞、北馬里亞納群島和維京群島的分屬兩黨的州檢察長共同簽署。未參與簽署的州和領地檢察長包括：印第安納州、蒙大拿州、德州、關島和波多黎各。

聲明指出，「我們呼籲每位國人投票，參與公民對話，最重要的是：尊重民主進程的完整性」，「讓我們這次選後團結一致，不因結果而分裂，共同致力法治和所有國人安全。民主進程不容暴力；我們將行使執法權力，打擊任何威脅法律的非法行為。」

檢察長們指出，在民調顯示許多國人擔心選後混亂及潛在暴力後，他們決定共同發表聲明，表示「作為檢察長，我們致力保護社區並維護我們服務的民主原則」。

美聯社-NORC研究中心民調顯示，約四分之三選民表示，多少擔心因選舉結果而生的暴力行為。全國各州和城市都準備因應與選舉相關的潛在暴力行為。

2021年1月6日國會議員在華府開會，確認2020年選舉結果，前總統川普輸給拜登總統，國會大廈發生騷亂，暴徒衝進大樓與執法部門發生衝突。

川普在這次競選期間仍持續宣傳他未經證實的說法，指2020年大選普遍存在舞弊。川普與民主黨候選人、副總統賀錦麗競爭激烈；據Decision Desk HQ/The Hill民調，即使在5日大選日當天，兩人的全國支持率仍勢均力敵。選舉專家對這場高度兩極分化的競選可能出現的選後暴力，高度警戒。

檢察長聯合聲明是由俄亥俄州共和黨檢察長約斯特(Dave Yost)、堪薩斯州共和黨檢察長柯巴奇(Kris Kobach)、俄勒岡州民主黨檢察長羅森布魯姆(Ellen Rosenblum)和康乃狄克州華裔民主黨檢察長湯偉麟(William Tong)領銜推動。

圖為2021年1月9日國會遭到攻擊，警方彈藥遭人引爆，炸出火燄。(路透)
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