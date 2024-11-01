喬州誹謗官司敗訴 未按時交出資產 律師擬進朱利安尼公寓搬家

誹謗官司敗訴的前紐約市長朱利安尼由於未依法院命令在七天內將其個人資產移交給勝訴的喬治亞州兩名前選務工作人員，原告已找來搬家公司代表，準備在31日進入朱利安尼的曼哈頓寓所，查看其財產現狀並估算搬運費用。(路透)

誹謗官司敗訴的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)由於未依法院命令在七天內將其個人資產移交給勝訴的喬治亞州 兩名前選務工作人員，原告律師內森(Aaron Nathan)上月30日提交法庭文件，表示其委託人弗里曼(Ruby Freeman)和莫斯(Wandrea Moss)已找來搬家公司代表，準備在31日進入朱利安尼的曼哈頓 寓所，查看其財產現狀並估算搬運費用。

弗里曼和莫斯母女檔控告朱利安尼誹謗她們在2020年總統大選時作票舞弊，兩人最後打贏官司；法院去年12月判朱利安尼需賠償兩人1億4800萬元。朱利安尼曾為此聲請破產 未果。

前紐約市長朱利安尼的紐約寓所即位於曼哈頓上東城、東66街45號這棟共有住宅內，估計市值約500萬元。(美聯社)

紐約聯邦法官利曼(Lewis Liman)22日下令朱利安尼在七天內將其價值約500萬元的曼哈頓上東城公寓、26只名表、1980年份賓士汽車以及價值不菲的運動紀念品等資產，移交給弗里曼和莫斯。29日七天期限已至，朱利安尼並未移交任何資產，雙方這段期間內只是不斷互相指責。

內森在文件中表示，他與朱利安尼的律師有過晤談，但對方未準備好移交任何物品，甚至無法回答相關資產位置等基本問題。朱利安尼的律師卡魯索(Kenneth Caruso)29日晚間提交的法庭文件則指出，他的當事人已準備移交資產，但弗里曼和莫斯的律師未提供如何執行的指示。

朱利安尼31日在佛州西棕櫚灘投票時，未證實是否有人進去他的紐約公寓。但他表示，他在喬治亞州選舉人員誹謗案中沒有機會為自己辯護，他相信上訴後原判決會被推翻。

利曼31日命令雙方在11月4日以前提交有關財產移交情況狀態報告；倘若資產仍未交接，他將在11月7日召開會議檢視狀況。

朱利安尼的法律辯護基金則在31日發出電郵，請求各界捐款，指「深層政府」計畫徹底毀掉朱利安尼，他正在對抗中。