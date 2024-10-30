我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

服刑4個月剛出獄 班農就痛批裴洛西「把我送進監獄企圖要我噤聲」

編譯宋凌蘭／綜合報導
川普前國政顧問班農29日出獄後舉行記者會。(路透)
川普前國政顧問班農29日出獄後舉行記者會。(路透)

曾於2016年大選擔任前總統川普操盤手的前白宮首席策略長班農(Steve Bannon)服刑四個月後，29日一早獲釋。班農立即表達對川普的全力支持，呼籲共和黨人下周出動投票，以擊敗民主黨總統候選人賀錦麗。

右翼播客(Podcaster)節目主持人班農離開康乃狄克州聯邦監獄 ，在監獄外告訴媒體：「我不心灰意冷，我更強大了。」他之後前往曼哈頓，恢復他的播客和網路節目「戰情室」(WarRoom)，下午則舉行記者會。

他在記者會中宣稱，「我終於不再是政治犯」，表示重量級民主黨人士想擊垮他，「我想你們今天可看到我不但沒被擊垮  ，反而因為在聯邦監獄度過四個月而更強大」。

班農因拒絕出席調查2021年1月6日國會山莊暴亂案的國會特別委員會聽證會，於2022年遭判兩項藐視國會罪。他仍就此上訴中。

班農在29日稍早的播客節目中抨擊民主黨和其議程，宣稱前眾院議長裴洛西把他送進監獄企圖要他噤聲。其實是一個陪審團判他罪名成立 ，法官給他判刑。

CNN報導，班農7月向康州聯邦監獄報到後，他堅稱將從監獄裡影響大選，強調他的播客節目「戰情室」(War Room)將繼續激勵川粉。但繫獄期間，班農宣揚「讓美國再次偉大」理念的「戰情室」節目聲勢未若以往。

在班農入獄前，「戰情室」經常登上蘋果最熱門的播客節目榜單，但7月初就不再榜上有名。據搜尋引擎Podchaser，「戰情室」一度幾乎成為蘋果最熱門的政治類播客節目，後來卻掉出前25名。但由於班農準備重返，「戰情室」收聽率已經出現一些略微回升的跡象。

班農在播客節目中又稱2020年川普的勝選「被偷走」，並說他29日曾與川普通話，但未提供通話內容 。

非營利媒體監督機構「媒體事務」(Media Matters)快速反應部副主任佩爾茲(Madeline Peltz)預期，如果川普選舉失利，班農將會大力提倡選舉否定論，「我認為，在選後的混亂階段，他將全力以赴。而我們都有點這麼期待著。」

監獄 川普 民主黨

上一則

蕭邦失蹤近兩百年音樂手稿 在紐約摩圖書館與博物館儲藏室被發現

下一則

航班嚴重延誤 國內航班3小時、國際航班6小時 28日起須自動退錢

延伸閱讀

黑幫保護費 軍購難開心 川普若重回白宮 台遭殃？

黑幫保護費 軍購難開心 川普若重回白宮 台遭殃？
選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選
川普若回歸 美中台生變

川普若回歸 美中台生變
賀錦麗「結辯演說」登場 闡述執政願景：翻過川普那頁

賀錦麗「結辯演說」登場 闡述執政願景：翻過川普那頁

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

2024-10-22 21:20
示意圖。（美聯社）

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

2024-10-22 18:04
衛生部督察長辦公室調查發現，居家診斷的服務項目雖然疑點重重，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)卻仍付給私人保險公司數十億元。(美聯社)

紅藍卡居家診斷每次收1869元 疑點重重…為何不取消？

2024-10-24 18:37
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因