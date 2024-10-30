服刑4個月剛出獄 班農就痛批裴洛西「把我送進監獄企圖要我噤聲」

川普前國政顧問班農29日出獄後舉行記者會。(路透)

曾於2016年大選擔任前總統川普 操盤手的前白宮首席策略長班農(Steve Bannon)服刑四個月後，29日一早獲釋。班農立即表達對川普的全力支持，呼籲共和黨人下周出動投票，以擊敗民主黨 總統候選人賀錦麗。

右翼播客(Podcaster)節目主持人班農離開康乃狄克州聯邦監獄 ，在監獄外告訴媒體：「我不心灰意冷，我更強大了。」他之後前往曼哈頓，恢復他的播客和網路節目「戰情室」(WarRoom)，下午則舉行記者會。

他在記者會中宣稱，「我終於不再是政治犯」，表示重量級民主黨人士想擊垮他，「我想你們今天可看到我不但沒被擊垮 ，反而因為在聯邦監獄度過四個月而更強大」。

班農因拒絕出席調查2021年1月6日國會山莊暴亂案的國會特別委員會聽證會，於2022年遭判兩項藐視國會罪。他仍就此上訴中。

班農在29日稍早的播客節目中抨擊民主黨和其議程，宣稱前眾院議長裴洛西把他送進監獄企圖要他噤聲。其實是一個陪審團判他罪名成立 ，法官給他判刑。

CNN報導，班農7月向康州聯邦監獄報到後，他堅稱將從監獄裡影響大選，強調他的播客節目「戰情室」(War Room)將繼續激勵川粉。但繫獄期間，班農宣揚「讓美國再次偉大」理念的「戰情室」節目聲勢未若以往。

在班農入獄前，「戰情室」經常登上蘋果最熱門的播客節目榜單，但7月初就不再榜上有名。據搜尋引擎Podchaser，「戰情室」一度幾乎成為蘋果最熱門的政治類播客節目，後來卻掉出前25名。但由於班農準備重返，「戰情室」收聽率已經出現一些略微回升的跡象。

班農在播客節目中又稱2020年川普的勝選「被偷走」，並說他29日曾與川普通話，但未提供通話內容 。

非營利媒體監督機構「媒體事務」(Media Matters)快速反應部副主任佩爾茲(Madeline Peltz)預期，如果川普選舉失利，班農將會大力提倡選舉否定論，「我認為，在選後的混亂階段，他將全力以赴。而我們都有點這麼期待著。」