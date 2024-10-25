伯恩斯：美中對抗將持續10年 不只口頭 更擴及行動

美國駐中國大使伯恩斯受訪表示，美中對抗將持續十年，美方並將根據中國的「行動」和「言論」評斷中國。(美聯社)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)23日接受國家廣播公司新聞網(NBC)專訪表示，美中對抗將持續十年，美方並將根據中國的「行動」和「言論」評斷中國。

伯恩斯(Nicholas Burns)受訪時表示，美中兩大強權試圖改善關係，但仍陷入競爭，預料未來十年仍將持續，而美方將根據中國的「行動，不只是言論」來評判中國。

美中雙方都表達，希望建立更穩定關係的期望，尤其是去年初，美軍擊落飄進美國空域的中國「間諜氣球 」，美中關係落入數十年來的新低點。

美中印太地區最高指揮官9月恢復自2022年以來的首次正式通訊，這對避免不慎引發的軍事衝突至關重要。伯恩斯說：「我們具備這些通訊管道非常重要，但你們知道，我們將根據中國的行動來評判中國，不只是言論。」

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世界兩大強大經濟體逐漸從國安角度看待對方，包括半導體、量子計算、人工智慧和生物技術等具戰略意義的領域。伯恩斯說：「我們是結構性競爭對手，所以我認為這場競爭將持續數年，一直持續到下個十年。」

拜登 總統在特定情況下維持並擴大前總統川普加徵的關稅，中國認為此舉意在限制中國發展電動車和太陽能板等領域。美國官員反指中國政府在前述領域「產能過剩」，導致海外市場充斥廉價的中國商品，削弱美國對手的競爭力。

美中也在亞太地區競爭影響力，中國持續在南海和台灣周遭增加軍事活動。伯恩斯批評不排除透過武力實現統一的中國，近日在台周遭海域舉行的實彈演習及其他軍演。

美國是台灣最重要的國際靠山，美方除了持續武裝台灣外，拜登政府聚焦強化美方與南韓、日本和菲律賓等地區盟友的關係，以對抗中國不斷成長的實力。

此外，美國指責中國提供俄羅斯軍民兩用(dual-use)技術，讓俄軍用於對烏克蘭戰事，並據此制裁多家中國企業。

伯恩斯說：「令我們困擾的是，中國聲稱在俄烏戰爭中保持中立，但其行動卻恰好相反，因此這是美中關係的一大問題。」