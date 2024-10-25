性虐、埋屍…200多年前寄宿學校強迫同化 拜登今向原住民道歉

拜登總統將就過去的原住民寄宿學校政策，向印第安人道歉，圖為1906年紐約州印第安人寄宿學校師生的資料照片。(美聯社)

總統拜登 將於25日到訪亞利桑納州鳳凰城城郊的希拉河印地安社區(Gila River Indian Community) ，就原住民 寄宿學校強迫同化原住民兒童作出歷史性道歉。這也是拜登任內首次造訪北美原住民社區，而且選擇在這個時間點道歉，有評論認為是有意協助民主黨總統候選人賀錦麗 的選情。

白宮：必須避免類似事件重演

拜登24日離開白宮前往亞利桑納州時表示，要「做一件我很久以前就應該做的事，為我們多年來對待他們孩子的方式，向族人正式道歉」。

白宮同時發聲明表示，印地安寄宿學校系統旨在通過嚴格的軍事化和同化方式摧毀原住民文化、語言和身分。又說「在道歉時，總統會承認作為熱愛我們國家的人民，必須記住並傳授我們的完整歷史，即使這是痛苦的。我們必須從這段歷史中汲取教訓，以免類似事件重演」。

拜登總統將就過去的原住民寄宿學校政策，向印第安人道歉，圖為奧克拉荷馬州印第安人寄宿學校旗隊2022年參加表演。(美聯社)

國會1819年推出強迫同化政策，強迫原住民兒入讀寄宿學校，藉以「文明」美洲原住民，直至1978年通過「印地安兒童福利法」(Indian Child Welfare Act)才結束有關政策。在強迫原住民兒童入讀寄宿學校期間，不斷傳出遭虐待、性侵、死亡的事件。

至少1.8萬原住民兒童 被強行帶走

本身是新墨西哥州印地安部族成員的內政部長哈蘭德(Deb Haaland)2021年展開調查，發現最少1.8萬名兒童，遭強行從父母身邊帶走入讀寄宿學校。調查證實有973人死亡，及在65家學校發現至少74個有標記及沒標記的墓地。

拜登總統將就過去的原住民寄宿學校政策，向印第安人道歉，圖為工作人員在內布拉斯加州印第安人寄宿學校舊址挖掘已殁學童的駭骨。(美聯社)

自實施以至取消同化政策近160年來，沒有一位美國總統、美國政府就屠殺美洲原住民、阿拉斯加原住民及夏威夷原住民的行為正式道歉。在聯合國定義的種族滅絕裡，屠殺原住民正是其一個要素。

時機敏感 被指為賀錦麗助選

因此拜登的道歉被視為歷史性，將會陪同拜登到訪希拉河印地安社區的哈蘭德說，從沒想過會有總統道歉，對原住民部族來說肯定是一件大事。但目前尚不清楚道歉後，聯邦政府將採取什麼後續行動。

與此同時，賀錦麗的競選團隊在亞利桑納及北卡州，向原住民投放數以億元的廣告，有評論指拜登在此時道歉，或有利賀錦麗的選情。