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又傳金主招待 大法官湯瑪斯曾飛紐國度假

記者張聲肇/綜合報導
聯邦最高法院大法官湯瑪斯又被指出2010年曾搭乘共和黨大金主克羅的私人飛機前往紐西蘭，卻未申報。(路透)
聯邦最高法院大法官湯瑪斯又被指出2010年曾搭乘共和黨大金主克羅的私人飛機前往紐西蘭，卻未申報。(路透)

民主黨黨籍參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)5日說，聯邦最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在2010年曾搭乘共和黨大金主克羅(Harlan Crow)的私人飛機前往紐西蘭，卻未申報。

聯邦最高法院大法官舉止不當的消息頻傳，各界升高對大法官的壓力，要求他們制定行為守則，加強官箴。

魏登引述海關與邊境保護局的資料，說湯瑪斯和他太太維吉尼亞‧湯瑪斯2010年11月9日從夏威夷搭機飛往紐西蘭，一周後原機返回夏威夷。

該班機未列入湯瑪斯歷年的財產申報書，為這名保守派大法官頻頻接受克羅招待豪華出遊的醜聞，平添一條｢罪證」。非營利調查組織ProPublica去年揭露數則湯瑪斯接受金主招待出遊的新聞後，各界紛紛升高聲量，要求最高院自行「倫理改革。」

魏登5日致函克羅的律師表示，克羅本人或湯瑪斯大法官都不曾申報湯瑪斯夫婦搭乘克羅名下的豪華遊艇和私人飛機出遊，國會則持續揭露更多他們夫妻和克羅同機出國旅遊，而大法官卻不依規定在倫理申報書中申報的案例。

魏登著重調查克羅不斷「餽贈」湯瑪斯夫婦，是否有逃漏稅之嫌。「我最關切的是，克羅不斷奢豪餽贈大公務員，將這些經費當作抵稅支出，減低他該繳納的稅額。」

克羅的發言人對CNN說，億萬富翁克羅的律師已經處理了魏登的查詢，有關質疑「沒有法律根據，用意是要騷擾一介平民。」「令人擔心的是，魏登參議員濫用委員會主席的職權，對最高法院發動含政治動機的(抹黑)行動。」

CNN請湯瑪斯表示意見，湯瑪斯不回應。

拜登總統在任後期，提出改革最高院的計畫，包括限制大法官任期，制定「可以執行」的大法官行為守則。白宮發言人貝慈說，魏登所言加強了拜登計畫的必要性。

大法官 拜登 高院

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