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網推「徵召小桂」換拜登 密州長魏美桂撇清 稱拜登一定能贏

記者顏伶如／綜合報導
密西根州州長魏美桂否認暗地推動「徵召小桂」行動。(美聯社)
密西根州州長魏美桂否認暗地推動「徵召小桂」行動。(美聯社)

拜登總統上周電視辯論表現不佳，要求陣前換將聲浪四起。福斯新聞網(Fox News)4日報導，政壇消息傳出密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer，或譯惠特默)暗地推動「徵召小桂」(Draft Gretch)行動，意圖替代拜登，不過傳言已遭否認。

前總統布希(George W. Bush)任內的白宮助理、「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)研究員特洛伊(Tevi Troy)受訪時分析，魏美桂弱點在於缺乏全國知名度。

特洛伊表示，魏美桂否認對參選有興趣是對的，「因為她不能有背叛的表現」。

特洛伊說，政界友人比喻目前情勢就像「仙履奇緣」童話故事裡灰姑娘參加舞會一樣，時間正在流逝，當午夜鐘聲響起，一切都將改變，然而王子英俊瀟灑，又有香檳美酒，於是便盡情享受美好氣氛，「可是，聰明人都把目光放在大門，在門邊預做準備，接近午夜時分是在靠近大門的地方跳舞」。

魏美桂2022年風光贏得連任選舉，對於更上一層樓的政治生涯發展，先前曾透露對參選總統有興趣。根據媒體報導，過去幾周民主黨金主青睞的總統候選人名單裡，魏美桂名列前茅。

某些支持者在網路發動「徵召小桂」行動，Politico新聞網站報導，魏美桂在拜登辯論會後與民主黨內高層討論時，否認暗中推動爭取參選。另外，先前媒體報導魏美桂曾提出警告說，拜登在密西根州毫無勝算，她則向黨內高層澄清傳言根本一派胡言。

魏美桂1日發表聲明說，支持拜登成為民主黨提名人迎戰川普，將百分之百支持拜登。聲明中說，相信拜登能在密州勝利，而且拜登一定能贏。

特洛伊分析，魏美桂的弱點在於一般美國民眾對她並不熟悉。

他說，雖然身為搖擺州的高人氣州長，具備許多正面特質，但魏美桂尚未經歷嚴格調查身家背景的考驗，被點名可能代替拜登出馬迎戰川普的其他人選也一樣。

特洛伊說，魏美桂最大致命傷並不是已經暴露的弱點，而在於是否有外界還不知道的事情。

拜登 民主黨 密西根州

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