川普自由黨總統提名大會拉票 噓聲不斷

川普25日參加在華府舉行的自由黨提名大會，演說持續了約30分鐘，從頭到尾一片混亂，人群中噓聲、歡呼聲和嘲笑聲不斷。(路透)

前總統川普 25日參加在華府舉行的自由黨(Libertarian Party)總統提名大會，並向自由黨員喊話拉票，說自己會支持一些自由黨的關鍵議題，並承諾若勝選，將在內閣安插一名自由黨籍內閣成員，但仍然止不住全場從頭到尾的噓聲。

川普對噓聲四起的自由黨員表示：「我認為你們應該提名我，或至少將票投給我，我們應該一起獲勝。」自由黨舉行兩天黨代會，27日將選出該黨總統候選人。

不過，自由黨員的噓聲並沒有阻止川普對他們繼續做出直切且強力的喊話：「我要求自由黨的支持，或至少你們多數的選票，很多很多的自由黨選票。」他說，你們每四年就被人騙走一些選票。

美聯社報導，2016 年，自由黨候選人約翰遜(Gary Johnson)贏得約3%的全國選票，但提名人喬·喬根森(Jo Jorgensen)在 2020 年選舉僅獲得1%多一點的支持率。

自由黨員將在27結束的大會期間選出總統候選人。獨立參選的小羅伯特．甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)在25日自由黨代大會上發表演講。川普露面也給了他自己一個吸引自由黨選民的機會，否則這些選民可能會支持獨立總統候選人

幾個月來的民調 顯示，大多數選民不希望川普和總統拜登 在 2020 年重賽。這種動態可能會增加對自由黨候選人或小甘迺迪等替代方案的支持，拜登和川普的盟友對小甘迺迪的候選資格感到擔憂

川普這場演說持續了約30分鐘，從頭到尾一片混亂，人群中噓聲、歡呼聲和嘲笑聲不斷，甚至還有自由黨員，被執法人員按倒在地並驅逐離開現場。

川普雖然無中斷的順利完成他的演說，但明顯的可以看得出來，川普整場演說都處於緊張狀態；因為川普站在，離公開反對他的自由黨員僅有幾排的距離，這相較他通常在各種競選集會上與人群所保持的距離，要近了許多。

現場民眾中也不乏支持川普的非自由黨成員和自由黨成員，其中有些人在川普演說前告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)，他們來這裡是為了表達對川普的不滿。

川普表態知道自己，是在對一群不友善的觀眾講話，他在演說一開始就解釋說，為什麼自己會前來自由黨提名大會，並打趣說，有鑑於他被政府起訴的次數，他「無疑」是個自由主義者。

「去年，我因為91起不同的事件而遭政府起訴，所以，如果我之前不是個自由主義者，我現在也肯定是個自由主義者了，」川普拿他所面臨的各種法律糾紛開玩笑說到，但否認有任何不當行為。

川普同時也指出自己與拜登總統的差異。拜登受邀參加自由黨大會，但沒有在活動中發言。川普對此指出：「拜登為什麼沒有在今晚對你們說話？你知道原因嗎？知道他為啥沒有嗎，因為他連兩句話都說不清楚。」