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參院通過援以烏台法案、強制TikTok脫離字節跳動 拜登將儘速簽署

參院通過援以烏台法案、強制TikTok脫離字節跳動 拜登將儘速簽署

中央社華盛頓23日專電
美國參院23日通過通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等，並強制TikTok與中國母公司「斷開連結」。(美聯社)
美國參院23日通過通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等，並強制TikTok與中國母公司「斷開連結」。(美聯社)

繼美國聯邦眾議院後，參議院今天通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等，並強制TikTok與中國母公司「斷開連結」。總統拜登日前表示，將儘速將這項總額950億美元的法案簽署成法。

參議院議員輪番發表對法案的看法，其中民主黨卡定（Ben Cardin）呼籲，通過這項援外方案將為台灣等盟友「帶來巨大希望」，表明美國與他們同在；同黨的左派桑德斯（Bernie Sanders）再次表態反對資助「戰爭機器」以色列，要求在場議員正視加薩走廊（Gaza Strip）慘狀。

最終投票於晚間8點20分左右開跑，參議院最後以79票支持、18票反對，越過60票門檻，通過這項包含4案、總價值約950億美元（約新台幣3.09兆元）的法案。

法案含81億美元的「印太安全補充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill），包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）經費、19億美元用以「回補」向台灣及區域夥伴提供國防物資及服務，及5.42億美元投入美軍印太司令部運作。

所謂外國軍事融資，是指美國為重要合作夥伴保留的安全援助補助經費，符合資格的盟友可以透過補助款，購買美國的防衛物品、服務與培訓。

法案也包括「21世紀透過實力達成和平法案」（21st Century Peace through Strength Act），內含對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。

自民主黨主導的參議院2月通過類似措施以來，從拜登到聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等，不斷敦促眾院議長強生（Mike Johnson）將參院版本提交投票。

兩個月過去，強生立場終見軟化。眾院經各方勢力一番衝折後，修改及補充參院版本，包括納入TikTok法案，以及將烏克蘭的90億美元經援綁還款條件等，並於20日通過，提交參議院表決。

值得注意的是，印太安全補充法案當天在眾院獲最高支持度，以385票對34票過關，高於另3案的360票對58票、311票對112票及366票對58票。

拜登同日呼籲參議院盡快將這一法案送到白宮，讓他儘速簽署成法，「我們可以迅速移交烏克蘭武器及裝備，以滿足他們在戰場上的緊急需求」。

這項法案也牽動參、眾兩院共和黨領導人的職涯。參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）3月表示在援外及其他議題上，已與許多同黨成員漸行漸遠，他將辭去職務。強生也因為讓援助案付諸表決而惹毛自家「美國優先」的極右派議員，面臨黨內逼宮危機。

麥康奈當時堅決表示，阻止俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的重要性，足以讓他賭上自己的政治資本。強生則於眾院通過法案後說，「我們把工作完成，我相信歷史將會給予正面評價」。

參議院 眾院 拜登

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