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職務不保？罷免聲起 眾院議長強生腹背受敵

記者胡玉立／即時報導
共和黨眾議員格林(右)提出罷黜眾院議長強生的計畫，強生(左)強硬表示不會辭職。(路透)
共和黨眾議員格林(右)提出罷黜眾院議長強生的計畫，強生(左)強硬表示不會辭職。(路透)

眾院共和黨議長強生(Mike Johnson)的職位和他提出的對外援助法案，正面臨雙重威脅。15日晚，他提出處理戰時援助外國盟友包括以色列、烏克蘭、台灣的複雜提案後，揚言罷免他的共和黨極右翼議員又多了一位，他的提案須先通過程序性投票，共和黨支持票數卻遠遠不足。

16日共和黨每周會議上，眾議員馬西(Thomas Massie)宣布同意眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)罷黜強生計畫，並起立呼籲強生辭職。這表示，若民主黨選擇不出手相救，共和黨只需獲簡單多數，即可在半年內罷免第二位議長；眾院將在選舉年進一步陷入混亂，共和黨的眾院微弱控制岌岌可危。

但強生16日強硬回應表示，「我不會辭職。」他稱此罷免威脅非常「荒謬」，無助於眾院共和黨人推進議程；他還說，他視自己為「戰時議長」，「我們需要穩定領導」。

強生過去幾個月來一直延後就參院通過的950億元國家安全補充法案做出決定，該法案主要為以色列、烏克蘭和台灣提供軍援。強生15日的提案將參院對外援助計畫分成三項獨立的法案，每個國家一項，第四項包含保守派優先事項法案。實質細節仍待宣布。

美國廣播公司(ABC)報導，強生公布提案前曾與拜登總統交談。白宮官員表示，政府正等待詳細了解該計畫，再與民主黨討論如何推進。

強生曾表示，他的提案資金水準將與參院計畫類似。參院安全援助方案為烏克蘭提供約600億元、以色列140億元、為印太地區夥伴提供近50億元。

強生的做法引起黨內右翼更多不滿。格林可隨時觸發罷免動議，一旦提議即須在48小時內表決。若格林獲得逾兩票的共和黨票數罷免強生，強生就必須靠民主黨出手相助來保住議長職位。

去年10月前共和黨議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免時，有八名共和黨人與所有民主黨人一起投下贊成票。

部分民主黨人私下表示，他們會救強生一把。眾院民主黨團主席艾吉拉(Pete Aguilar)16日被問及罷免議長動議時表示，「我們不喜歡混亂和功能障礙。」

共和黨 罷免 民主黨

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