參院最可能翻盤十席 CNN:共和黨僅克魯茲

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。(路透)

有線電視新聞網(CNN)5日報導，根據選舉募款結果、採訪報導以及歷史數據，今年聯邦參院最可能翻盤的十席中，民主黨 與無黨籍共占九席，唯一的共和黨席次是德州聯邦參議員 克魯茲(Ted Cruz)。翻盤可能性最高的前三席來自西維吉尼亞州 、蒙大拿州以及俄亥俄州，共同點為現任參議員雖為民主黨籍，但選區在過去兩次總統大選投票時，川普得票率均領先。

民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)的席次，被列為最可能翻盤的第一名。曼欽去年11月宣布不再角逐連任，基本上等於已將席次拱手讓給共和黨，民主黨在參院的些微多數地位面臨威脅。

今年選舉都將爭取連任的蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)及俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)，排在最可能翻盤的第二名與第三名。

泰斯特面臨的挑戰者是獲川普背書、前海豹突擊隊員、退役海軍軍官希伊(Tim Sheehy)；希伊競選廣告強調鞏固美墨邊境安全。布朗的共和黨對手莫雷諾(Bernie Moreno)自費數百萬元投身選舉，政見包括支持頒布禁止妊娠15周墮胎的全國禁令。

排行榜第四名到第九名依次為：內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)、無黨籍亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)、賓州聯邦參議員凱西(Bob Casey)、密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)、威斯康辛州聯邦參議員巴德溫(Tammy Baldwin)、馬里蘭州聯邦參議員卡定(Ben Cardin)。