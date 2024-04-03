佛州新墮胎禁令 5月上路 川普選情恐受影響

新聞周刊2日分析，前總統川普在2016年、2020年大選拿下佛州，但今年選舉恐因墮胎權爭議，導致佛州選情受到衝擊。(歐新社)

佛羅里達州最高法院1日以6票對1票通過裁決，共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)2022年簽署的禁止妊娠15周墮胎 令得以維持，德州州議會去年通過法案進一步限縮婦女懷孕6周後墮胎，但新規必須等待15周墮胎令訴訟出爐一個月後才能實施，佛州 最高法院判決結果意味著妊娠6周禁止墮胎令將於5月1日生效。新聞周刊(Newsweek)2日分析，前總統川普 在2016年、2020年大選拿下佛州，但今年選舉恐因墮胎權爭議，導致佛州選情受到衝擊。

報導指出，從最近幾年選舉結果可以看出，墮胎權爭議具有強大的催票效果，長期以來民調結果均顯示，絕大多數美國人認為妊娠早期的墮胎應為合法。對於11月即將登場的2024年大選，川普雖然較受看好在佛州勝出，但如今佛州最新發展讓拜登總統獲得選前大反攻的機會。

佛州最高法院1日同時以4票對3票裁定，佛州選民在11月選舉有權透過公投決定是否修改州憲以保障墮胎權。

佛羅里達州立大學(Florida State University)社會學教授羅林格(Deana Rohlinger)指出，佛州墮胎禁令可能成為川普的燙手山芋。

羅林格說，距離選舉還有幾個月，保護墮胎權的倡議團體有非常充裕的時間可以對佛州民眾展開宣導，尤其鎖定年輕選民，說明禁止妊娠6周墮胎的嚴格禁令將如何導致民眾生活受到巨大衝擊；佛州將像其他紅州一樣，支持墮胎及反對墮胎兩邊陣營的選民都將傾巢而出，踴躍投票。

羅林格指出，如果川普不夠小心，沒能把共和黨基本盤的支持與全國墮胎令做出適當聯結，到了投票日當天將發現選民踴躍投票是為保障婦女的墮胎權。

倫敦大學學院(University College London)美國政治研究中心主任吉弗特(Thomas Gift)受訪時說，川普其實心知肚明，知道墮胎議題對共和黨選情沒有加分效果，因此選舉期間盡量淡化處理。他說，川普淡化處理並不代表放棄主張反墮胎的選區，只是不希望競選主軸都以墮胎為核心。

拜登競選總幹事羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)1日發表備忘錄指出，如今對拜登來說，佛州已經變成「有勝選機會」(winnable)的一州。