我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

佛州新墮胎禁令 5月上路 川普選情恐受影響

記者顏伶如／綜合報導
新聞周刊2日分析，前總統川普在2016年、2020年大選拿下佛州，但今年選舉恐因墮胎權爭議，導致佛州選情受到衝擊。(歐新社)
新聞周刊2日分析，前總統川普在2016年、2020年大選拿下佛州，但今年選舉恐因墮胎權爭議，導致佛州選情受到衝擊。(歐新社)

佛羅里達州最高法院1日以6票對1票通過裁決，共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)2022年簽署的禁止妊娠15周墮胎令得以維持，德州州議會去年通過法案進一步限縮婦女懷孕6周後墮胎，但新規必須等待15周墮胎令訴訟出爐一個月後才能實施，佛州最高法院判決結果意味著妊娠6周禁止墮胎令將於5月1日生效。新聞周刊(Newsweek)2日分析，前總統川普在2016年、2020年大選拿下佛州，但今年選舉恐因墮胎權爭議，導致佛州選情受到衝擊。

報導指出，從最近幾年選舉結果可以看出，墮胎權爭議具有強大的催票效果，長期以來民調結果均顯示，絕大多數美國人認為妊娠早期的墮胎應為合法。對於11月即將登場的2024年大選，川普雖然較受看好在佛州勝出，但如今佛州最新發展讓拜登總統獲得選前大反攻的機會。

佛州最高法院1日同時以4票對3票裁定，佛州選民在11月選舉有權透過公投決定是否修改州憲以保障墮胎權。

佛羅里達州立大學(Florida State University)社會學教授羅林格(Deana Rohlinger)指出，佛州墮胎禁令可能成為川普的燙手山芋。

羅林格說，距離選舉還有幾個月，保護墮胎權的倡議團體有非常充裕的時間可以對佛州民眾展開宣導，尤其鎖定年輕選民，說明禁止妊娠6周墮胎的嚴格禁令將如何導致民眾生活受到巨大衝擊；佛州將像其他紅州一樣，支持墮胎及反對墮胎兩邊陣營的選民都將傾巢而出，踴躍投票。

羅林格指出，如果川普不夠小心，沒能把共和黨基本盤的支持與全國墮胎令做出適當聯結，到了投票日當天將發現選民踴躍投票是為保障婦女的墮胎權。

倫敦大學學院(University College London)美國政治研究中心主任吉弗特(Thomas Gift)受訪時說，川普其實心知肚明，知道墮胎議題對共和黨選情沒有加分效果，因此選舉期間盡量淡化處理。他說，川普淡化處理並不代表放棄主張反墮胎的選區，只是不希望競選主軸都以墮胎為核心。

拜登競選總幹事羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)1日發表備忘錄指出，如今對拜登來說，佛州已經變成「有勝選機會」(winnable)的一州。

墮胎 佛州 川普

上一則

無人監督 自駕大卡車 年底開上高速路 恐引發安全、失業問題

下一則

LED車頭燈太亮、干擾視線 不少駕駛不滿

延伸閱讀

北約擬5年援烏3.5兆 怕川普回鍋白宮扯後腿

北約擬5年援烏3.5兆 怕川普回鍋白宮扯後腿
佛州妊娠6周後禁墮胎 新規5月生效 恐影響川普選情

佛州妊娠6周後禁墮胎 新規5月生效 恐影響川普選情
拜登、川普都沒開過球 MLB百年傳統恐消亡

拜登、川普都沒開過球 MLB百年傳統恐消亡
拯救川普？富豪馬斯克發文暗示還不夠 外界關注他「是否砸錢相挺」

拯救川普？富豪馬斯克發文暗示還不夠 外界關注他「是否砸錢相挺」

熱門新聞

不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

2024-03-26 20:52
（美聯社）

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

2024-03-26 18:09
一名俄勒岡州男子28日差一點被失控的鋸刀砍成兩半。(擷自X@ABC)

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

2024-03-31 14:39
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清