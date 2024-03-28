川普回鍋白宮恐修美日安保條約 施壓日本也要保衛美國

前白宮國家安全顧問波頓受訪警告日本做好心理準備，稱他可能提修改美日安保條約，要求「日本也有義務捍衛美國」。（路透）

日經亞洲報導， 2024年美國總統大選將在11月登場，國際密切關注如果前總統川普 勝選可能退出北約，不過前白宮國家安全顧問波頓 （John Bolton）受訪則警告日本 做好心理準備，稱他可能提修改美日安保條約，要求「日本也有義務捍衛美國」，還說聯盟協議對川普來說就像「房產交易」。

波頓曾在2018年4月起擔任川普國安顧問，2019年9月因諸多議題和川普不同調被迫請辭。

波頓近日接受日經亞洲線上訪問談到，日本要有預期川普再當選可能要求更改美日安保條約，稱川普「缺乏對美國聯盟作用的了解」。

波頓說，「現在大多關注都聚焦他會不會退出北約，關於這點我認為答案是肯定的」，將造成「毀滅性錯誤」。

曾任美國駐聯合國大使的波頓認為，川普重新入主白宮對日本也有影響，「做好心理準備，他可能會說『我希望修改條約，讓日本也有義務捍衛美國』」。

根據美日安保條約第5條，美國有義務在日本領土遭遇攻擊時保衛日本。日本無須在美國領土或其他境外領土發生武裝衝突時援助美國。

這一點有別於北約聯盟規定，北約的原則是一旦任何成員國遭受攻擊，視同對所有成員國開戰；而在美韓共同防禦條約中，除了要求雙方回應任一方領土內攻擊之外，還包含反制「太平洋地區的武裝攻擊」。

波頓更透露，「在我的任期最後，川普已經有點表示日韓在維護美國駐軍基地上沒有承擔起相應責任」，「川普把這當作是房產交易，看不見聯盟全局」。

除此之外，波頓提到他不知道川普會如何因應中國入侵台灣，就連川普自己可能也不確定，「這種不確定性是一種弱點，一旦展現出來就會被中國拿來利用」，「所以我非常、非常擔心那裡可能發生的事」。