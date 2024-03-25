蓋拉格將離開國會 莫萊納爾接任中國特別委員會主席

美國聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher，右三）上月訪台，莫萊納爾（John Moolenaar，左一）正是訪團成員之一。（聯合報系資料照片）

美國聯邦眾院 美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）宣布下月中旬離開國會，美國聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）25日宣布由莫萊納爾（John Moolenaar）接任特別委員會主席。

蓋拉格上月率團訪問台灣時，莫萊納爾正是訪問團成員之一；莫萊納爾在社群平台X（前身推特）發文表示，將與委員會同僚一道協助美國做好準備，贏得對中國共產黨的競爭。

蓋拉格表示，莫萊納爾了解中共 對軍事、經濟和意識形態構成的巨大威脅，也會持續推動讓美國能好好應對並贏得戰略競爭的政策，相信莫萊納爾會是很棒的主席。

蓋拉格稱中國共產黨為美國最重大的對手。

首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在X平台推文表達恭賀，他說，這個特別委員會已就應對中共戰略競爭取得長足進展，期待與莫萊納爾繼續推動此重要工作。

美國與中共戰略競爭特別委員會由時任議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）去年1月成立，這也是麥卡錫兌現自己競選議長所做的承諾；麥卡錫遭共和黨議員發動罷免案下台後，繼任的強生仍保留此特別委員會，並在主席出缺後提名補實。

美國與中共戰略競爭特別委員會聚焦台海安全，關切新疆、西藏和香港的人權問題，並要求拜登 政府收緊限制以避免中共危害美國國安，眾院最近通過的要求字節跳動退出TikTok法案就是一例。

蓋拉格領導美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會以來，在委員會主導兵推台海衝突，讓國會議員了解其嚴重性；也提出對台政策10項建議，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，並納入下年度的國防授權法案（NDAA），以敦促拜登政府落實。