4州初選結束 拜登、川普跨過提名黨內門檻 選民不樂見的戰選啟動

四個州的初選12日結束，拜登總統與前總統川普雙雙跨過黨內提名門檻，選民不願見到的普選再次對戰正式啟動。(美聯社)

四個州的初選12日結束，拜登 總統與前總統川普 跨過黨內提名門檻，成為兩黨各自準總統 候選人，選民不願見到的大選再次對戰正式啟動。

美聯社報導，喬治亞州、密西西比州和華盛頓州的初選結果無庸置疑，無論是民主黨 的拜登或共和黨的川普都已沒有對手，兩人大獲全勝使他們都獲得在夏季全國黨代表大會上獲得黨內提名所需的多數黨代表票。

兩黨總統初選還沒過半，便已明確標誌11月大選是要「兩權相害取其輕」，81歲的拜登已是美國史上最年長的總統，而77歲的川普則揹負四宗刑事官司。

相同的總統候選人再次對決是1956年以來再現的政治局面，且幾乎肯定會在未來8個月加劇政治與文化分歧。

拜登12日晚發布聲明慶祝初選得勝，並指川普嚴重威脅民主。拜登表示，「川普推動挾怨報復的競選活動，威脅美國理念」，「我很榮幸代表全國民主黨、豐富多樣的廣泛選民聯盟，再次相信我能在川普構成的威脅日益嚴峻之際，領導我們的政黨和國家」。

川普12日晚則透過社群媒體發布影片，慶賀「偉大勝利日」，「但我們現在要回去工作了，因為我們有史上最糟的(拜登)總統；我們不會花時間慶祝，我們8個月選完後再慶祝」。

拜登與川普12日分別在搖擺的喬治亞州、深紅的密西西比州，以及傾向民主黨的華盛頓州得勝，而川普另贏得夏威夷州的共和黨黨團會議。

兩人針鋒相對，但取得黨內推定提名資格的兩人前途都不平順。

川普在四宗刑事官司中面臨91項重罪指控，事涉機密文件、試圖推翻2020年總統大選等；他還面臨攸關其政策和與世上部分最危險獨裁者關係密切的問題；川普8日在佛羅里達州私下會晤匈牙利右翼民族主義派總理奧班(Viktor Orban)，奧班已推翻該國民主制度。

拜登若連任，第二屆任期結束時將滿86歲，他正努力向有疑慮的選民證明其身心健全且能勝任世上最重要的工作。

兩黨選民都不滿拜登處理移民和通膨的方式，民主黨進步派更不爽拜登因應以哈戰爭的立場；華府社運人士和宗教領袖鼓勵民主黨選民投「未表態」(uncommitted)票以表憤怒。

26歲西雅圖選民、幼兒園老師貝拉‧里維拉(Bella Rivera)表示，希望未表態票能敲響民主黨的警鐘，「若民主黨真的想要我們的選票，若拜登想贏得連任，就必須展現更多支持，要麼解放巴勒斯坦，要麼停止金援以色列。」