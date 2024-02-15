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曾同遊佛州狎妓 眾議員蓋茲遭調查

編譯陳韻涵／綜合14日電
佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲涉嫌2017年由友人出資狎妓同遊佛州島礁，相關簡訊曝光，眾院操守委員會正在調查。(路透)
佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲涉嫌2017年由友人出資狎妓同遊佛州島礁，相關簡訊曝光，眾院操守委員會正在調查。(路透)

佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲(Matt Gaetz)2017年首次當選不久，由友人出資狎妓同遊佛州礁島群(Florida Keys)；眾院操守委員會調查員已取得相關簡訊，並啟動調查。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，蓋茨當時的好友、政治盟友葛林堡(Joel Greenberg)2017年5月付費安排一名年輕女性，陪同蓋茲等人前往佛州礁島群玩樂三日。

ABC News獨家取得的簡訊內容顯示，當年剛當上眾議員不久的蓋茨傳簡訊給一名年滿21歲的年輕女子，寫道：「嘿，有興趣搭私人飛機在5月19日到21日前往礁島群嗎？」

蓋茨接著描述該旅程的同行者，「兩男、四女，高品質的冒險團體」。

該名女性爽快答應，蓋茨接著回道：「太棒了，就像你我共度的其他時光，會很有趣、放鬆。妳有護照嗎？」

然而，知曉該趟旅程的人士透露，該名女性最終拒絕同行。

若簡訊內容屬實，代表蓋茨私下與該名女子交談的訊息首度曝光，而葛林堡向調查員供稱，他負責為眾多男性的同行女伴付費，但不清楚蓋茲是否知道葛林堡召妓。

蓋茲的發言人表示，「蓋茲眾議員不知道也未參與葛林堡的這些活動，蓋茲眾議員從未買春，也不知道任何關於報導影射的女子，他每年與數千人自拍」。

消息人士透露，眾院操守委員會已獲取蓋茲與該名女子的合照；另一名消息人士表示，照片是在2017年5月19日拍攝，兩人面帶笑容。

根據銀行帳務與支付服務「Venmo」紀錄顯示，葛林堡多次付款給該名女子；消息人士透露，這些款項是該女子為葛林堡的「多名朋友」在派對上提供性服務的費用。

葛林堡曾為佛州塞米諾爾郡稅務官員，他涉嫌多宗聯邦刑案，包括性販運未成年人、引介未成年少女給多名「成年男性」性服務；葛林堡2021年5月與聯邦調查員達成協議，並成為司法部多年來調查蓋茲不檢行為的證人之一，其中包括一宗涉及性販運未成年人的案件，但司法部對該案做出不起訴處分。

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