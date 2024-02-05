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黨團會議選舉料勝出 川普篤定贏得內華達州黨內提名

中央社／拉斯維加斯5日綜合外電報導
前美國總統川普贏得內華達州共和黨總統提名幾乎已成定局，這位地產大亨是「黨團會議」選舉唯一主要競爭者，其最大對手海理則不會出現在黨團會議選票上。（路透）
前美國總統川普贏得內華達州共和黨總統提名幾乎已成定局，這位地產大亨是「黨團會議」選舉唯一主要競爭者，其最大對手海理則不會出現在黨團會議選票上。（路透）

前總統川普贏得內華達州共和黨總統提名幾乎已成定局，這位地產大亨是「黨團會議」（Caucus）選舉唯一主要競爭者，其最大對手海理則不會出現在黨團會議選票上。

綜合法新社和美國公共電視網（PBS）報導，內華達州的共和黨人本週將有兩次機會，表達支持誰獲得黨內提名競選總統，因為除了6日登場的「初選」以外，共和黨也將在8日舉行黨團會議選舉。

近代史上，兩黨在內華達州都是透過黨團會議決定總統提名人選。不過2021年該州通過一項由民主黨主導的法律，規定必須舉行初選，這是為了透過通訊投票（Vote-by-mail）、不在籍投票（absentee ballots）等選項以提高投票率。

儘管如此，內華達州共和黨決定繼續自辦只開放黨內支持者參與的黨團會議選舉。而且該黨只會把提名資格，給予在黨團會議選舉勝出的人，導致由州政府主辦的總統初選徒具象徵意義。

因此，川普（Donald Trump）選擇在黨團會議選舉一戰，而非初選。

一些選民指出，這套制度是親川普的內華達共和黨刻意安排。前南卡羅來納州州長海理（Nikki Haley）的支持者弗魯特（Charles Fruit）說，「他們根本剝奪了我的權利。這竟然發生在我自己的共和黨內。這讓我非常不高興」。

內華達大學拉斯維加斯分校 （University of Nevada, Las Vegas）政治學系副教授丹尼爾．李（Daniel Lee）表示，內華達州共和黨向來直言不諱，他們支持川普獲得提名。

他說，會出席黨團會議的人，都狂熱地支持某位特定參選人，他們是那種會花時間去一間氣味難聞的體育館開會的人，「而這正是川普支持者的樣態」。

共和黨 內華達州 川普

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